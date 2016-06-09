​Человек с большой буквы

Житейская мудрость гласит, что у каждого человека должен быть свой идеал, к которому он всю жизнь стремится. Это важно прежде всего для подрастающего поколения, потому что всеобщий закон – закон преемственности. Ибо что такое настоящее, как не росток из прошлого? По моему глубокому убеждению, такой ориентир, такую путеводную звезду в судьбе молодых людей, избравших стезю науки, являет собой доктор исторических наук, академик Омирзак Озганбаев.

Край Мангистау, откуда он родом, широко известен общественности. К числу видных выходцев из этого уникального региона по праву можно отнести и род Озганбаева. Его прадед Косай из рода адай был предводителем племени. Все внимали его наставлениям жить по правде, быть справедливым и творить добро. Отец Озганбай Шопанулы отличался твердой хозяйственной хваткой, был человеком начитанным и учил людей грамоте. Смею утверждать, что именно от них в нем заложено высокое, качественное генетическое начало. В то же время Озганбаеву, прежде чем стать известным ученым, государственным и общественным деятелем, пришлось испытать немало трудностей. Спустя всего лишь 13 дней как появился на свет малыш Омирзак, в его судьбу, как и в жизнь всей страны, ворвалась война, которая не позволила ему прочувствовать отцовскую заботу и ласку. Отец в числе первых был призван в армию. К сожалению, он не вернулся с той войны. И матери Акажан Курманкызы пришлось одной воспитывать единственного сына с тем, чтобы он выбился в люди. Сын изо всех сил старался не подводить свою мать, делать все, чтобы обеспечить уникальность собственной жизненной стези.

Непростое военное детство привило ему такие человеческие качества, как целеустремленность, тяга к знаниям, уважение к окружающим. Это было время становления его как личности, формирования нравственного стержня. В первый класс он пошел в школу города Форт-Шевченко, однако оканчивал учебу в туркменском городе Красноводске, куда были вынуждены переселиться из-за тяжелых обстоятельств того времени. Это был его первый шаг к знаниям, тяга к которым была неистребима, сродни жажде путника, мечтающего испить из живительного источника. Мальчик из простой рыбацкой семьи мечтал вырваться на необъятные просторы жизни, заглянуть за далекие горизонты. Надо сказать, это ему удалось сполна, что, естественно, потребовало титанического труда.

Так, будучи студентом Кызылординского педагогического института, он демонстрировал удивительную целеустрем­ленность и окончил вуз с красным дипломом. Успешно складывается его научная карьера. В Москве, окончив аспирантуру Всесоюзной академии педагогических наук, защитил кандидатскую диссертацию. Единство труда и таланта позволило Омирзаку Озганбаеву подготовить объемную науч­но-исследовательскую монографию на тему «Российская Государственная дума и Казах­стан» и стать доктором исторических наук. Следует подчерк­нуть, что благодаря этому научному труду общественность узнала имена своих сыновей, достойно представлявших интересы казахского народа в Государственной думе. Не случайно академик Заки Ахметов, оценивая эту фундаментальную работу, назвал ее «коренным поворотом в изучении национальной исторической науки». Из-под пера Озганбаева вышло более 300 научно-познавательных статей, им подготовлен ряд аналитических докладов на международных конференциях. Он также автор около 30 книг.

Не могу не назвать еще одну грань этого человека – педагогическую. Профессор – это совершенно заслуженное звание, которое носит Омирзак Озганбаев. За более чем полвека педагогической деятельности он сделал очень многое для народного образования, проходя буквально все ступеньки педагогичес­кой «лестницы» – от пионервожатого до президента Казахской академии образования им. И. Алтынсарина, стал академиком международной педагогической академии и Российской академии образования, по решению лидеров международной программы ХХI века признан «Интеллектом нации». По его собственному признанию, школа – это начало начал. Какого человека воспитает школа, таково и будущее, по большому счету, страны. При этом он приводит слова Президента РК Нурсултана Назарбаева о том, что «личным кредо каждого казахстанца должно стать образование в течение жизни», и они, по его убеждению, созвучны с вековыми традициями степняков, говоривших, что знания надо искать до самой смерти. Конечно, с помощью учителя, который должен смотреть на знание, как на доверенное ему сокровище, составляющее собственность всего народа. В этом плане Омирзак Озганбаев также преуспел. Он вложил немало в обучение и воспитание юного поколения, для формирования научно-интеллектуального потенциала страны. Его воспитанники сегодня работают во многих структурах управления на благо нашего государства.

У великого Абая, к назиданиям которого он постоянно обращается, есть такие слова: «Дни увлечений и поисков остаются в памяти самыми светлыми днями его жизни». В череде таких памятных событий в жизни Озганбаева особое место занимают годы работы сначала в Верховном Совете Республики Казахстан XIII созыва и затем в двухпалатном Парламенте РК, оказавшись таким образом в числе первых сенаторов суверенной республики. Это было фактом высокого доверия его земляков-мангистаусцев, и он своей плодотворной депутатской работой сумел доказать, что они в нем не ошиблись. В качестве председателя Комитета регионального развития и местного самоуправления он проделал огромную работу для развития своего региона и утверждения независимости республики, для углубления реформ, формирования политики регионального самоуправления, решения экологичес­ких проблем и вопросов миграции. Думаю, будет уместно вспомнить, что тогда написал известный писатель Герольд Бельгер: «Статный, неизменно собранный, деликатный и корректный, улыбчивый, учтивый, порою застенчивый («қыз мінезді», говорят казахи) Омирзак заметно выделялся из шумной, буйной, порой необузданной ватаги депутатов, находившихся в то время под эйфорией юной свободы и независимости страны. Было в нем, Омирзаке Озганбаеве, во всем его внешнем и внутреннем облике, что-то от прирожденного педагога, чуткого, опрятного, терпеливого и снисходительного. Подкупали его мягкие манеры, добрый взгляд из-за очков, неизменно приветливая улыбка… Он из тех, кто не отрывается от реальности, смотрит далеко вперед и медленно, но верно идет к намеченной цели…» Да, его голосу, как и его перу, присущи спокойная тональность, четко расставленные акценты и неизменная объективность. Он глубоко убежден в том, что каждый казахстанец, если считает себя причастным к судьбе страны, должен проявить свою гражданскую позицию, быть активным участником созидательных процессов, а не сторонним наблюдателем.

В 2011 году во время внеочередных выборов Президента РК О. Озганбаев в составе штаба по поддержке кандидатуры Нурсултана Назарбаева принял самое активное участие в пропагандистской работе среди коллективов предприятий и населения республики по разъяснению ключевых положений предвыборной программы своего кандидата. Когда в апреле 2013 года впервые в стране состоялись выборы акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел Республики Казахстан, не входящих в состав сельского округа, он возглавил республиканскую общественную комиссию по наблюдению за выборами акимов. Кстати, как члену этой комиссии, тогда мне впервые представилась возможность поближе познакомиться с Озганбаевым.

Про себя подумал: каким правильным было решение руководящих органов страны рекомендовать для избрания председателем Центрального совета общественного объединения «Организация ветеранов Республики Казахстан» именно Омирзака Озганбаевича – опытного государственного и общественного деятеля, человека широкой души, доброго сердца, способного сопереживать и прийти при необходимости на помощь каждому ветерану и каж­дой ветеранской семье, вносящего значительный вклад в дело воспитания подрастающего поколения. Разумеется, газетная площадь не позволяет подробно рассказать о многоплановой деятельности возглавляемой им организации. Но то, что на недавно прошедшем очередном съезде ветераны страны вновь единогласно доверили возглавить Озганбаеву свою организацию, и есть убедительное свидетельство столь высокой оценки его деятельности на этом благородном поприще.

Его трудовые заслуги также отмечены высокими правительственными наградами: орденами «Құрмет» и «Парасат», медалями, нагрудным знаком «Ыбрай Алтынсарин». Он удостоен почетного знака «Алтын барыс», является обладателем гранта премии Президента РК. Отличник образования СССР, Казахстана и Туркменистана, заслуженный деятель Республики Казахстан.

Но самая главная награда, и в этом счастье – любовь земляков, близких и родных. Омирбек Озганбаев – почетный гражданин города Актау, почетный граж­данин района Каракия Мангистауской области, а также почетный гражданин штата Техас (США). Счастлив он и тем, что его дети, а их семеро, шесть сыновей и дочь Райхан, как только стали взрослыми, решали свою судьбу сами. У них уже и свои дети. И вот эта идущая из глубин времен и устремленная в будущее удивительная нить, люди, не страшащиеся испытаний, ни при каких обстоя­тельствах не теряющие чувства достоинства, способности творить, и есть преемственность поколений.

Лично меня с Омирзаком Озганбае­вичем близко свело одно знаковое событие, произошедшее в моей жизни. Осенью 2015 года я оказался вместе с Омеке в одной группе, совершившей хадж в священную Мекку. Мы с ним в течение более чем трех недель паломничества находились вместе. И это, как говорится, было время откровений. Иначе не могло быть, ибо именно тут человек отстраняется от условностей, чувствует иные измерения и ценности. И как бы подтверждая эту мою мысль, Омирзак Озганбаевич со страстной откровенностью ратовал за реанимацию высокой духовности народа. По нему, духовность человека – понятие объемное. Это и его интеллект, и порядочность, этика поведения, толерантность, трепетное отношение к своим истокам, языку, культуре, религии, взаимоотношения с близкими, друзьями, коллегами и так далее. Думаю, разносторонние знания, богатый жизненный опыт, великолепное ораторское мастерство Омеке стали определяющим фактором того, что его слушатели для себя четко уяснили безосновательность многих из нынешних пересудов о духовном кризисе. Пока есть такие личности, как Омирзак Озганбаев, уверен, даже при всех тяготах никогда не иссякнут кристально чистые духовные источники.