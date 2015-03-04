Свежий выпуск Человек слова и дела Юрий ЛИФИНЦЕВ

В алматинском офисе «Казахстанской правды» мы долго беседовали с Казбеком Сопыжановичем Ашляевым, с которым знакомы несколько десятилетий. Говорили о главном деле его жизни, об активной многолетней государственной и общественной деятельности – ведь он стоял у истоков создания партии «Нур Отан». А в конце встречи я попросил его в нескольких словах определиться с нынешними жизненными координатами.

Он родился 4 марта 1945 года в Караганде, в семье замечательных людей – Сопыжана и Орынтай Ашляе­вых. Отец – один из первостроителей шахтерского города, мама – бывшая спортсменка и участница первого физкультурного парада в Москве на Красной площади в 1939 году. И, надо сказать, гены обоих родителей распределились в равных пропорциях.

В семье Ашляевых отношение к спорту было положительным. Но никогда детям своим родители не указывали, не заставляли идти в ту или иную секцию. Главный принцип – самостоятельность во всем. Благодаря этому и собственным устремлениям все восемь детей из этой замечательной семьи нашли свой путь в жизни.

Пусть он и не стоял у самых истоков казахстанского бокса, и задолго до первой серьезной всесоюзной медали, выигранной Ашляевым в 1962 году, в Казахстане, в Советском Союзе, да и за его пределами уже громко звучали имена наших прославленных мастеров ринга. А Казбек, будучи мальчишкой, пока только мечтал быть похожим на многих из них. Основы фундамента казахстанского бокса возводили более старшие атлеты и наставники, но его последующие успехи и вклад, собственные спортивные, организаторские заслуги Ашляева-боксера, Ашляева-тренера, Ашляева-руководителя невозможно переоценить. Они логично, словно один из краеугольных камней, вписаны в общую прочную конструкцию большого и крепкого дома.

Последние десятилетия XX века – особые, золотые, страницы казахстанского бокса, связанные с именами Владимира Каримова, Абдысалана Нурмаханова, Абдрашита Абдрахманова, Жандоса Кукумова, Искандера Хасанова, Валерия Рачкова, Станислава Болдырева, Бахтая Сапеева, Мажита Омаргалиева, Серика Нурказова, Леонида Тлеубаева, Анатолия Торопова, Юрия Цхая, Серика Конакбаева, Виктора Демьяненко и многих других замечательных мастеров кожаной перчатки и их тренеров. Эти фамилии давно вошли в различные энциклопедии казахстанского спорта, и в этом славном ряду имя Казбека Ашляева по праву занимает свое особое место.

Наши прославленные и глубоко уважаемые и почитаемые всей страной люди из активного поколения 60–80-х годов своими опытом и знаниями щедро делились и делятся с нынешними спортсменами и руководителями казахстанского бокса, которые над фундаментом и стенами переданного в их надежные руки здания возвели прочную крышу. Но нельзя забывать, что сегодняшние достигнутые высоты и лидирующие позиции в мире, которые занимает отечественный бокс, – это заслуга и таких людей, как Казеке Ашляев.

Но вернемся к истокам. У Казбека Сопыжановича два высших образования – спортивное и экономическое. И все-таки, как он считает, большая часть жизни и сердца отдана боксу, которым всерьез и надолго занялся в детстве, сразу же попав в хорошие тренерские руки.

Своего первого наставника, Николая Николаевича Ли, Ашляев без всякого преувеличения называет великим тренером. Когда тот взял в свою секцию 12-летнего подростка из поселка Михайловка, что на окраине шахтерской столицы, под его руководством уже занимались сильнейшие спортсмены гремевшей на весь Союз боксерской школы Караганды. И им, известным мастерам, нужно было готовить достойную смену.

В тот памятный день Николай Николаевич среди шумной оравы из 80 буквально бредивших боксом и рвавшихся на ринг мальчишек отобрал лишь четверых. В том числе и маленького, очень шустрого, с горящими глазами сорванца – Казбека Ашляева.

– Я был настолько мал, что тренер встал передо мной на колени, показав четыре разных удара, надел себе на руки тренировочные «лапы» и предложил точно так же поколотить по инвентарю, – вспоминает Казбек Сопыжанович. – Я бойко нанес все четыре удара, Ли удивился и сказал: «А теперь давай, покажи шесть ударов». Я опять все сделал безошибочно, а потом еще и еще раз. Тренеру, наверное, что-то во мне понравилось, и он, переходя к тестированию других ребят, мне однозначно сказал: «Ты зачислен».

В тот момент я был вне себя от счастья и благодарил свою родную Михайловку, вырастившую меня упорным, бесстрашным пацаном, к 12 годам умевшим постоять за себя. Мы там, считай, на каждой переменке в школе выясняли отношения со сверстниками. И если бы не спорт, не мой первый тренер, я вполне мог вступить в совсем другую жизнь.

Дальнейшую биографию Ашляева своевременно и серьезно начал направлять Николай Николаевич Ли. Уже через год талантливого 13-летнего мальчишку он повез в Куйбышев на первенство Центрального совета ДСО «Трудовые резервы» среди младших юношей. И Казбек с честью оправдал надежды наставника, выиграв этот турнир. И помечталось ему стать чемпионом мира, первая золотая медаль, казалось, уже приближала юного боксера к заветной цели.

Ашляев был влюблен тогда в героя шедшего на экранах художественного фильма «Первая перчатка», которого играл настоящий боксер – чемпион СССР Анатолий Степанов. Казбек несколько раз пробивался в забитый до отказа зрительский зал и, затаив дыхание, снова и снова смотрел эту ленту. Кто же мог знать, что много лет спустя Анатолий Григорьевич станет тренером сборной Советского Союза, а Казбек Ашляев будет работать рядом с ним?

А кто мог тогда предполагать, что Ашляев будет и в сплоченной команде тренеров советской команды, которую со временем возглавит его первый наставник Николай Николаевич Ли? А предыстория этого такова.

Руководство украинского спорта пригласило Ли переехать в Киев и поработать со сборной этой респуб­лики. Казбек уже учился на втором курсе политехнического института, когда к нему обратился Николай Николаевич с интересным предложением – поехать вместе с ним на берега Днепра. Такие же приглашения получили еще два ученика Ли – Владимир Мусалимов и Геннадий Нахин.

«Я вас не могу оставить», – сказал тренер. Обещал перевод в киевский институт без потери курса и квартиру в столице Украины. Ашляев поначалу воспрял духом: Украина наряду с Россией тогда была ведущей спортивной республикой Союза. Да и как расстаться с тренером, который к тому времени уже вывел Казбека на первые позиции в юниорском и молодежном первенствах страны, и мечта стать чемпионом мира представлялась вместе с ним такой близкой и реальной?

Когда он сказал отцу Сопыжану-ага о своем решении уехать в Киев, тот категорически возразил: «Никогда! Ты должен и будешь жить в Казахстане, я тебя не отпускаю!» Нетрудно представить, какие тяжелые сомнения мучили тогда Казбека, стоявшего перед очень нелегким выбором. Но вскоре все эти сомнения окончательно развеялись. Ашляева вызвали в обком комсомола к первому секретарю Митрофаненко. Тот был строг, но справедлив: «Казбек, ну если ты, казах, уедешь из Казахстана, что мне, украинцу, здесь делать? Ты тут родился и должен защищать спортивные цвета своей родной республики». Выбор был сделан.

Ну а заслуженный тренер Казахской ССР Николай Ли, воспитавший в Караганде таких асов, как Леонард Тришкин, братья Владимир и Виктор Каримовы, многих других, увез в Киев Владимира Мусалимова, который в 1968 году стал бронзовым призером Олимпийских игр в Мехико.

Ли не обиделся на Ашляева, оставшегося в Караганде, и, став тренером молодежной сборной СССР, пригласил в нее своего ученика. Казбек участвовал в розыгрыше Кубка Европы, выезжал в разные страны. И первая его зарубежная поездка была в Париж, где в составе сборной Союза он становится обладателем Кубка Европы, затем – призером турнира «Олимпийские надежды» в Бухаресте, побеждает в ряде других союзных и международных соревнований.

После отъезда Ли из Казахстана в Караганду приезжало много тренеров из России, Украины и Грузии, чтобы возглавить очень сильную сборную области. Но никто не пришелся ко двору. И тогда директор физкультурного техникума Галым Жарылгапов предложил руководству поставить на эту должность 23-летнего Казбека, ярко проявившего себя в юниорском и молодежном разряде, не по годам мудрого и неординарно мыслящего. Так сборную Карагандинской области, в которой выступали его вчерашние партнеры по этой команде Юрий Селиверстов, Геннадий Нахин и другие, возглавил молодой талантливый специалист Казбек Ашляев. Некоторые из его подопечных по возрасту были старше тренера, но в один голос сказали: «С Казбеком мы хотим и будем работать».

В 1969 году был первый большой успех 24-летнего тренера Ашляева: в Алматы, в розыгрыше Кубка Казахстана, команда Карагандинской области заняла высшую ступеньку пьедестала почета. Через несколько месяцев Казбеку Сопыжановичу присвоили за достигнутые успехи высокое звание заслуженного тренера Казахской ССР, хотя сам он планировал «дорасти» до этого лет через десять.

В 1971 году Анатолий Степанов, сыгравший в том самом фильме «Первая перчатка» главного героя, пригласил Ашляева на работу в молодежную сборную СССР, и Казбек Сопыжанович стал трудиться вместе с Николаем Николаевичем Ли, Даном Позд­няком, Борисом Никаноровым, Валерием Попенченко и другими легендами советского бокса, готовившими первую сборную СССР к очередным Олимпийским играм.

Как-то на международном турнире, проходившем на Кубе, к Казбеку Ашляеву, возглавлявшему нашу боксерскую делегацию, подошел легендарный тренер Андрей Червоненко, поднявший сборную Острова свободы на небывалые высоты. В финале турнира, на который пришел сам команданте Фидель Кастро, Вячеславу Лемешеву предстояло боксировать с хозяином ринга – двукратным чемпионом Олимпийских игр.

«Казбек, – сказал Андрей Кондратьевич, – не выпускайте на бой Славу Лемешева, его сегодня очень сильно побьет хозяин ринга. Мне будет просто жаль Лемешева». Как же так, подумал Ашляев, мы не для того летели через океан, чтобы отказываться от борьбы, Лемешев – один из кандидатов в олимпийскую сборную СССР. Снимать Вячеслава не будем! А Андрею Червоненко сказал: «Мы еще посмотрим, кто кого побьет!»

И как в воду глядел: во втором раунде Лемешев нанес свой коронный нокаутирующий удар, и соперника увезли на «скорой помощи». В Москве настойчивость Ашляева оценили, а Вячеслав Лемешев потом стал олимпийским чемпионом 1972 года в Мюнхене. Тренер сборной СССР Казбек Ашляев тогда был вместе с нашей командой.

Вернувшись в Караганду, он работает тренером-преподавателем областного совета ВДСО «Трудовые резервы», старшим тренером, директором школы высшего спортивного мастерства областного спорткомитета. В 1979 году Казбека переводят в столицу, где назначают директором Республиканской комплексной школы высшего спортивного мастерства, а в 1982-м – председателем рес­публиканского совета ДСО «Енбек», затем – директором РСК республиканского совета ВДФСО профсоюзов.

Учитывая большой спортивный и организаторский опыт, Ашляеву доверяют новые ответственные посты: несколько лет он работает заместителем председателя Гос­комспорта Казахской ССР, заместителем министра по делам молодежи, туризма и спорта, начальником управления физического воспитания и спорта Министерства народного образования РК, где по-новому раскрывается его многогранный талант как руководителя республиканского уровня. Возглавляя сферы спорта, спортивного образования всей страны, Казбек Ашляев вносит большой вклад в их развитие.

А затем, начиная с середины 90-х годов, ему очень пригодилось и высшее экономическое образование: десять лет Ашляев был президентом ОАО «Альфа-Банк Казахстан», с 2004 года – председателем совета директоров АО «Стройжилинвест». Последние перед завершением трудовой деятельности годы Казбек Сопыжанович работает вице-президентом и генеральным секретарем Казахстанской федерации бокса.

Впрочем, он до сих пор остается в спорте, являясь координатором в Республиканском центре олимпийской подготовки по боксу, помогает своими знаниями и бесценным опытом олимпийскому чемпиону Ермахану Ибраимову. Не так давно впервые в истории воспитанники нашего ЦОПа выиграли первенство мира среди молодежи, и в этой замечательной победе есть весомый вклад заслуженного тренера Казахстана, кавалера правительственных наград Казбека Сопыжановича Ашляева.

За годы независимости страны казахстанский бокс вышел на передовые позиции во всем мире, о чем мечтало не одно поколение отечественных тренеров и спортсменов. У нас несомненные и яркие успехи на нескольких последних Олимпийских играх, сборная РК выиграла командное первенство на чемпионате мира в Алматы, команда «Астана арланс» с блеском представляет страну во Всемирной серии бокса, заметно прибавили и достигли новых успехов молодежь и женская сборная.

Наконец, у нас построена и приступила к работе первая Всемирная академия бокса, наши соотечественники заслуженно вошли в руководящий состав АИБА. Казбек Ашляев счастлив, что развитие бокса в стране происходит именно по такому сценарию, при этом высоко оценивает заслуги нынешнего руководства Казахстанской федерации бокса. И рад, что в этом успехе есть и частичка его труда.

А в продолжение нашего очень интересного разговора мы попросили Казбека Сопыжановича поделиться свои­ми мыслями и оценками относительно сегодняшней ситуации в общественно-политической жизни страны, в которой он многие годы принимает самое активное участие, являясь ветераном партии «Нур Отан».

– Да, действительно, – говорит Казбек Сопыжанович, – мне с самого момента создания посчастливилось принимать активное участие в жизни нашей ведущей партии. В марте 1999 года я был избран и несколько лет являлся членом политического совета тогдашней партии «Отан». Затем многие годы был членом общественно-консультативного совета «Абырой», который под руководством одного из основателей и бывших руководителей партии Сергея Александровича Терещенко функционировал в целях обеспечения, что, на мой взгляд, очень актуально, – преемственности поколений и передачи опыта. В его состав входили видные общественно-политические деятели, стоявшие у истоков партии.

На своих заседаниях мы на основе анализа общественно-политической ситуации, состояния общественного развития вырабатывали предложения, рекомендации по дальнейшему совершенствованию форм и методов работы партийного аппарата, пропаганде и разъяснению программных целей и задач. Так, на памятном заседании совета «Абырой», которое состоялось в 2010 году, мы обсуждали проект Программы НДП «Нур Отан» до 2020 года, выработали свои предложения к проекту. Я думаю, что совет «Абырой» был очень важным и необходимым инструментом совершенствования всей деятельности партии власти.

– Что касается сегодняшней ситуации, то здесь очень трудно сказать коротко. Достаточно посмотреть на то, какие тяжелые последствия глобального кризиса переживают страны на всех континентах. При этом обострилась проблема международного терроризма, в разных горячих точках продолжаются затяжные кровавые конфликты на политической и религиозной почве. Казахстан тоже испытывает определенные проблемы экономического характера. Но у нас нет конфликтов на социально-политической, национальной или религиозной почве, мы сохраняем мир и согласие. Для нас это стало уже таким же естественным, как воздух, которым мы дышим, и небо над головой. Но сегодня, – особо подчеркнул Казбек Сопыжанович, – очень важно не забывать, что залогом этого устойчивого состояния и развития является социально-политическая стабильность, гарантом которой выступает наш выдающийся Лидер – Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев.

– Хотел бы здесь добавить, – говорит Казеке, – что я, как и все наши реально мыслящие политики и просто граждане, патриоты своей страны, не на словах, а на деле болеющие за ее судьбу, всецело поддерживаю проведение внеочередных президентских выборов, которые, уверен, обеспечат так необходимые сегодня консолидацию и единство народа, решение всех стоящих перед нами проблем и задач, дальнейший исторический прогресс Казахстана.

Свой сегодняшний «круглый» день рож­дения он давно планировал провести в своей родной Михайловке, где почетного гражданина Караганды Казбека Ашляева в родительском доме ждут 93-летняя мама, родные и друзья. Пожелаем и мы ему здоровья и долгих-долгих лет!