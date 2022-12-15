Человек своего дела

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​​​​​​​Ляйля Турганбаева, доктор архитектуры

За полвека самоотверженного служения науке Серик Ескендирулы Ажигали внес весомый вклад в разработку сложнейших проблем этнокультурной истории казахов.

Необозримы просторы казахской степи, неповторимо их очарование. Это древняя наша земля, наша отечественная история, совокупность наших национальных ценностей. Когда-то здесь на громоздких повозках перемещались номады с многочисленными стадами. Они почитали родовую землю, священные горы и реки, своих предков-аруахов и оставили нам в наследство множество очень характерных и значительных архитектурных памятников. Свидетельство тому – решетчатая юрта, зимовки, города-ставки, курганы, каменные изваяния, монументальные усыпальницы ханов, полководцев, зажиточных скотоводов и родовые кладбища с надмогильными сооружениями рядовых степняков (стелы – құлпытас, ящики-саркофаги, надгробия).

О казахских кочевниках уже накоплено значительное число архео­логических и этнографических фактов. Однако многие вопросы былой номадной культуры остаются загадочными, вызывают дискуссии. За ними – долгий и скрупулезный труд ученых, затянувшиеся споры, романтика поиска, стремление познать неизвестное.

Среди исследователей наших архитектурных памятников были и энтузиасты-любители, и крупные для своего времени ученые, и путешественники. Эти труженики науки, вписавшие немало славных страниц в историю их изучения, способствовали стремительному и качественному развитию исторической науки Казахстана. К их числу по праву относится Серик Ескендирулы Ажигали – этнолог, археолог, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Международной академии архитектуры стран Востока, в декабре 2022 года отмечающий свой 70-летний юбилей.

Энтузиаст, влюбленный в предмет исследования, личность значительная и многогранная, автор монографий, составитель и редактор научных сборников, участник и организатор научных экспедиций... Диапазон научных интересов профессора чрезвычайно обширен и многообразен: это исторический номадизм, этногенез, этническая история, культурогенез казахов, история развития хозяйства, система поселения, история архитектуры кочевников, народное искусство, орнамент, культ коня, генезис юрты, генезис кулпытаса, традиционная и современная обрядность, источниковедение, эпиграфика, методика исследований… И важно, что почти во всех названных научных направлениях Серик Ескендирулы показал себя неординарно мыслящим и очень продуктивным ученым, нередко идущим вне мейнстрима. Его работы маргинальны в лучшем смысле этого слова.

Ученый внес огромный вклад в разработку сложнейших проблем этнокультурной истории казахов, основал важнейшее направление – «казахское памятниковедение», подготовил и дал путевку в большую науку не одному поколению высококвалифицированных кадров этнологов и других специалистов. Им подготовлены 8 кандидатов и 3 доктора наук по специальностям «этнология» и «архитектура»; при его руководстве академическим отделом этнологии было защищено 52 диссертации по этим направлениям.

Серик Ескендирулы прошел замечательную школу исследователя у известных казахских архео­логов, этнографов и историков Б. Н. Нурмуханбетова, К. А. Акишева, Х. А. Аргынбаева, А. М. Оразбаева, фактически получил домашнее филологическое образование (его родители – языковеды). Сильная жажда знаний, непреклонная воля и настойчивость в овладении ими посредством чтения литературы и огромный опыт экспедиционной работы помогли исследователю встать в ряды крупных ученых.

Неослабный интерес к архитектурной тематике, памятникам ­Казахстана возник у Серика Ажигали еще в студенческие годы, в начале 70-х годов, и утвердился в период работы в реставрационной организации. Именно тогда его увлек важный, но слабо разработанный раздел историко-этнологического, этнографического изучения Казахстана – исследование памятников традиционного зодчества и монументальной глиптики кочевников Арало-Каспия, редкий по достоверности этнографический источник, в наши дни ставший объектом изу­чения архитектурной археологии.

Молодой ученый взял на себя в полном объеме права и обязанности историка зодчества, стремясь раскрыть общую культурно-истори­ческую значимость явления с точки зрения теоретической. Осмысление значения, места и роли данного круга архитектурных сооружений в истории мирового зодчества потребовало от него полного обследования памятников Манкыстау, Устюрта, Северного Приаралья и Прикаспия, проведения типологи­ческой классификации и введения их в научный и общественный оборот.

В дальнейшем работа на территории Западного Казахстана для ученого ознаменовалась такими знаковыми событиями, как выявление феноменальных культово-жилищных комплексов Манкыстау-Устюртского района (Донызтау, плато Шагырай, Жельтау) и обнаружение могилы хана Младшего жуза Абулхаира (некрополь Хан моласы, Актюбинская область).

Более сорока лет посвятил Серик Ескендирулы комплексному исследованию труднопроходимых и неизвестных районов Арало-Каспия. Наиболее плодотворными явились самостоятельные экспедиции ученого (всего их проведено 50!), где он смог применить свои силы и способности в полной мере и с большим успехом. Теоретические и практические знания, навык наблюдать и видеть характерные особенности исследуемых территорий и населения, жилищно-хозяйственного и мемориально-культового комплексов, использование всех видов совре­менной техники и транспортных средств позволили исследователю внести много нового в методы и организацию полевых работ. Его прерогативой всегда были и есть самые ответственные и сложные участки (определение географических координат, съемка, ведение дневника с точной формулировкой мысли, фотофиксация).

Наряду с Западным Казахстаном Сериком Ескендирулы проводились этнографические, памятниковед­ческие изыскания на юге республики, в Жетысу, Сарыарке и Алтайском регионе. Особо важным направлением и достижением научной деятельности последних лет явилось развертывание этнографо-этноархеологических исследований в регионе расселения многочисленной казахской диаспоры в Центральной Азии (Монголия, Китай). Собранный здесь огромный фактический материал еще ждет своего осмыс­ления и обнародования.

Важнейшими документами научной биографии профессора С. Е. Ажигали стали многочисленные книги, брошюры и статьи, в которых он с предельной ясностью отразил свои взгляды в области исторической науки. Большая эрудиция, живой ум, умение последовательно, логически мыслить, четко излагать свои мысли устно и на бумаге обрекают его на успех в научных начинаниях. Этому способствует еще одна черта его характера: он все подвергает сомнению и стремится выяснить все досконально, докопаться до самой сути. Ему доставляет удовольствие сам процесс познания и особенно изучение чего-то нового, приведение знаний в систему.

С особой требовательностью ученый относится к подготовке своих публикаций, стремясь исчерпывающе показать состояние изученности рассматриваемых вопросов и аргументировать свою точку зрения. Им опубликовано около 600 научных и научно-популярных работ, в том числе 25 отдельных изданий монографий, книг, сборников статей на русском и казахском языках, некоторые из них вышли за рубежом в английском переводе. В обширном перечне публикаций к наиболее значительным относятся «Генезис традиционной погребально-культовой архитектуры Западного Казахстана» (1979), «У берегов Прикаспийской истории» (2000), «Архитектура кочевников – феномен истории и культуры Евразии» (2002), «Обычаи и обряды казахов в прошлом и нас­тоящем. Сборник статей» (2001), «История и культура Арало-Каспия. Сборник статей. Выпуск 1» (2001), «Моңғолия қазақтары этникалық тобын зерттеудің бағдарлама-сұрақнамасы» (2004), «Казахская юрта» (2005), «Қазақ халқының дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары» 1–2 тома (2005, 2006), «Казахская традиционная культура в собраниях Кунсткамеры» (2008), сборники двух Симпозиумов по казахскому памятниковедению (2012), «Казахская диаспора Центральной Азии: история – культура – памятники» (2014), «Памятники Манкыстау и Устюрта» (2014), том «Казахи» в академической серии «Народы и культуры» Института этнологии и антропологии РАН (2022) и другие. Каждая из этих книг явилась событием, новым словом в науке, иллюстрацией профессионализма и творческого потенциала Серика Ескендирулы Ажигали, свидетельством того, что рядом с нами живет и трудится талантливый ученый.

Когда статья была уже написана, пришла новость, что ученый удос­тоен высокой правительственной награды – ордена «Парасат». Заслуженно и справедливо.

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