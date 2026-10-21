Человек – в центре

Форум организован Институтом законодательства и правовой информации Министерства юстиции. Открывая пленарное заседание, вице-министр юстиции Айдар Жарылганов подчеркнул:

– Принципиально важно, чтобы конституционные ценности не оставались декларациями, а становились основой конкретных решений, правоприменительной практики и повседневной жизни граждан.

Человекоцентричность, отметил вице-министр, – это не только цифровые госуслуги и качественное обслуживание. Прежде всего это подход к роли права: закон должен позволять человеку свободно реализовывать права и рассчитывать на справедливое решение при их нарушении. Поэтому при подготовке норм нужно спрашивать, какую проблему они решают, соразмерны ли они целям, не создают ли лишних ограничений и понятны ли тем, кому их исполнять.

– Качество закона определяется не количеством установленных требований, а тем, насколько эффективно он решает поставленную задачу, защищает права человека и обеспечивает справедливый баланс общественных и частных интересов, – отметил Айдар Жарылганов.

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев обратил внимание, что в новой Конституции особое место отведено человеку, его жизни, правам и свободам. Второй раздел теперь называется «Основные права, свободы и обязанности», что отражает более четкое и системное закрепление гарантий. Он напомнил о статье 15 Основного закона, в которой права и свободы человека признаются неотъемлемыми и неотчуждаемыми.

– Они принадлежат каждому от рождения. Их нельзя произвольно отнять, передать или отменить, – напомнил омбудсмен.

Среди ключевых идей Конституции Артур Ластаев выделил принцип «Закон и Порядок», то есть верховенство закона и равенство всех перед законом и судом. Роль однопалатного Курултая он связал с принятием законов и контролем за работой Правительства, а Халық Кеңесі, по его словам, расширяет возможности общественного участия.

О том, что Конституция уделяет особое внимание развитию образования, науки, культуры и инноваций, защите частной собственности, личной жизни и персональных данных, а также поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, говорил заместитель руководителя аппарата Конституционного суда Казахстана Ерлан Сапаров. В Основном законе также закреплены гарантии защиты прав граждан в цифровой среде и определена роль адвокатуры в обеспечении прав и свобод человека.

Ерлан Сапаров подчеркнул, что важнейшая задача Конституционного суда – обеспечивать верховенство Основного закона и единообразное применение его норм. Суд рассматривает обращения граждан по вопросам защиты социальных прав, прав детей, жилищных и имущест­венных отношений. Вместе с тем, отметил выступающий, необходимо совершенствовать механизмы исполнения решений Конституционного суда, в том числе законодательно определить порядок пересмотра судебных дел. По его словам, соответствующие законодательные инициативы сейчас разрабатываются при участии депутатов Курултая и Министерства юстиции.

Генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий отметил, что цели Межпарламентской ассамблеи СНГ и конференции во многом совпадают: совершенствование национального законодательства и развитие сотрудничества стран Содружества.

– Принцип государства для человека должен быть системообразующим для модельных актов, поскольку позволяет странам согласованно выстраивать правовую среду, – сказал он.

По его мнению, модельное законотворчество СНГ помогает укреп­лять единые стандарты защиты прав и свобод личности.

Выступившие также говорили о реализации конституционных прав в уголовном законодательстве, доступе к квалифицированной юридической помощи, неприкосновенности личности и достоинстве человека. Отдельный блок касался защиты прав в цифровую эпоху, этики цифровизации и социальной справедливости.

По итогам участники обменялись мнениями о совершенствовании законодательства и защите прав граждан на практике.