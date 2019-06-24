«Человек-волк» едет в ЮАР

В программе нынешнего Durban IFF – крупнейшего в Южной Африке кинофестиваля – показ более 180 фильмов со всего мира, а также различные семинары и «круглые столы», посвященные искусству и бизнесу кино. «Талан» – первый случай в истории казахстанского кино, когда в ЮАР будут показаны фильмы наших соотечественников. В фестивале участвует еще один казахстанский фильм – «Бойжеткен» Абделя Фифтибаева, который не является проектом АО «Казахфильм».

События в фильме «Талан» разворачиваются в 30–40-е годы, в период политических репрессий и голода. Двое друзей остались сиротами. Хоть они и разошлись, спустя годы судьба вновь свела их вместе. Каждому придется сделать нелегкий выбор, чтобы выжить в период военной диктатуры.

Свою картину Болат Калымбетов снял по мотивам повести Жусупбека Коргасбекова «Человек-волк». Премьера картины и последовавший за этим прокат состоялись в сентябре прошлого года. Режиссер, представляя свою картину первому зрителю, рассказал, что, прочитав повесть еще в юности, он долгие годы не решался перенести эту историю на экран. В итоге через много лет он сделал это, добавив в свою картину новых героев и новые сюжетные линии. Тема репрессии стала всего лишь фоном, на котором раскрываются судьбы людей той эпохи.

В фильме снялись Шынар Жанысбекова, Ерик Жолжаксынов, Асан Мажит, Ержан Нурымбет, Улан Нусипали и Ондасын Бесик­басов.

Напомним, фильм «Талан» в прошлом году был награжден призом за лучшую режиссуру на 14-м Международном кинофестивале Шакена Айманова. Также на этом фестивале историческая картина удостоилась диплома «Выбор «Ел Арна» от одноименного телеканала.