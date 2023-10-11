Человек я гражданский теперь

В Алматинском, Конаевском и Жетысуском гарнизонах одновременно попрощались с боевыми знаменами воинских частей свыше 1 100 военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки. Уже сегодня первые команды демобилизованных солдат отправились домой. Кого-то ждал путь на поезде, а кого-то друзья и родные встречали прямо на контрольно-пропускном пункте части.

Убытию домой предшествовали торжественные церемонии, где в адрес солдат звучали напутственные слова командиров, сослуживцев и товарищей младшего призыва, которые обещали служить также достойно и гордо нести звание десантников.

– Год для меня пролетел незаметно. За это время я совершал прыжки с парашютом, осваивал военную специальность, участвовал в крупномасштабных учениях «Батыл тойтарыс-2023». Даже сейчас мне не верится, что все это позади. Настоящее осознание того, что уже сегодня я увижу своих родных, пришло, когда на плацу мы попрощались с боевым знаменем части и подкинули ввысь голубые береты, – поделился впечатлениями рядовой Мират Толепбаев.

В Алматинской десантно-штурмовой бригаде командир части подполковник Данияр Карманов по-братски обнял каждого солдата, убывающего домой, а одному из них – Айтуару Кадырбаеву – подарил нагрудный знак парашютиста.

Отец солдата Андрей Журавлев – военный пенсионер. С самого детства он воспитывал сына Евгения в духе любви к Родине и стремлении уметь ее защитить. Служить или нет – вопрос не стоял. Здоровый физически парень сразу же выбрал Десантно-штурмовые войска.

– Здесь уровень огневой, физичес­кой подготовки гораздо выше, чем в других войсках, присутствует разумный риск – прыжки с парашютом, которые позволяют перебороть страх. Мне оставалось только поддержать сына в его выборе и пожелать хорошей службы. А сейчас в его планах – получить высшее образование в IT-сфере, – сказал Андрей Журавлев.

Все солдаты покинули воинские части не с пустыми руками. Помимо памятных подарков, дембельских альбомов и благодарственных писем родителям, им вручили сертификаты, позволяющие в течение двух лет поступать в высшие учебные заведения страны без учета ЕНТ. А тем ребятам, кто показал лучшие результаты в службе, Министерство обороны предоставило возможность получить высшее образование совершенно бесплатно.

Напомним, более 70 университетов страны заключили с оборонным ведомством меморандум о сотрудничестве в области предоставления бесплатного высшего образования без сдачи ЕНТ для тех, кто прошел срочную службу.