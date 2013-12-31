Человек железной закалки

Мусахан Алимжанов родился в 1914 году в ауле № 5 Джамбулского района Алма-Атинской области. В десятилетнем возрасте мальчик потерял отца, и кроме Мусахана на иждивении у матери осталось трое малых детей. Для семьи Алимжановых это было невероятно трудное время.
Будучи самым старшим в семье мужчиной, Мусахан в 15-летнем возрасте начал трудовую деятельность. Затем его призвали на службу в ряды Красной армии. В 1937 году, демобилизовавшись, он пришел по призыву Министерства путей сообщения СССР на железнодорожный транспорт. Здесь и вырос от рядового работника до руководителя дороги.
В декабре 1941 года, имея бронь об освобождении от призыва в армию, ушел добровольцем на фронт, где в составе 8-й гвардейской им. генерал-майора И. Панфилова стрелковой дивизии и 191-й гаубичной артбригады с боями прошел от Москвы до Берлина в качестве солдата, командира орудия, заместителя политрука батареи.
В 1942 году под городом Холмом Великолукской области Мусахан Алимжанов был тяжело ранен в ногу, после излечения в госпитале снова попросился на фронт. За образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом отвагу и мужество он награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», благодарственной грамотой за подписью командующего войсками 1-го Украинского фронта маршала Ивана Конева.
После войны М. Алимжанов вновь вернулся на стальную магистраль. В 1951 году его избирают председателем Дорожного комитета профсоюза Туркестано-Сибирской железной дороги.
С организацией в 1958 году на территории Казахстана единой Казахской железной дороги по решению ЦК КП Казахстана и президиума ЦК профсоюза рабочих железнодорожного транспорта М. Алимжанов был утвержден председателем Дорожного комитета профсоюза (Дорпрофсож) самой крупной по грузообороту и по протяженности железной дороги, в обслуживание которого кроме железнодорожников входили работники здравоохранения, просвещения, торговли и строительных организаций Министерства транспортного строительства СССР с общим количеством работающих 250 тыс. человек.
Дорпрофсож самостоятельно распоряжался бюджетом профсоюза, социального страхования и по объему работы приравнивался к деятельности крупного областного совета профсоюза.
Работа профсоюзных организаций в значительной мере способствовала систематическому перевыполнению коллективами дороги и транспортными строителями государственных обязательств, они осуществляли действенный контроль за соблюдением производственной и трудовой дисциплины, улучшением производственных и жилищно-бытовых условий трудящихся.
За 13 лет работы в должности председателя Дорпрофсожа М. Алимжанов показал себя руководителем, обладающим высокими организаторскими способностями, направляющим деятельность профсоюзных организаций на решение задач, стоящих перед коллективами дороги и строек. Он принципиально решал вопросы, связанные с организаций труда, быта, медицинского обслуживания железнодорожников и членов их семей, повышением их квалификации и образования.
За большие успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана по перевозкам народно-хозяйственных грузов и пассажиров, обеспечение высоких технико-экономических показателей в работе Казахская железная дорога в 1971 году была награждена орденом Ленина.
В 1971 году М. Алимжанов решением ЦК КП Казахстана и коллегии Министерства путей сообщения СССР был назначен заместителем начальника Казахской железной дороги по кадрам и быту, где в течение 5 лет успешно выполнял возложенные на него обязанности.
После ухода на пенсию М. Алимжанов до 1987 года продолжал трудиться в аппарате управления Алма-Атинской железной дороги.
На всех постах М. Алимжанов проявлял себя как умелый руководитель и организатор, его отличали скромность, честность, чуткое и внимательное отношение к людям. Он очень любил стальную магистраль и людей, которые на ней трудились.
Его трудовые заслуги отмечены орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За освоение целинных земель», «За доблестный труд», почетными грамотами.
Мусахан Алимжанов неоднократно избирался депутатом Алма-Атинского горсовета, членом президиума КазСовпрофа, членом ЦК профсоюза рабочих железнодорожного транспорта и транспортных строителей, делегатом съезда ВЦСПС.
Ерлан КОЖАХМЕТОВ