Общество
Человек железной закалки

Мусахан Алимжанов родился в 1914 году в ауле № 5 Джамбулского района Алма-Атинской области. В десятилетнем возрасте мальчик потерял отца, и кроме Мусахана на иждивении у матери осталось трое малых детей. Для семьи Алимжановых это было невероятно трудное время.

Будучи самым старшим в семье мужчиной, Мусахан в 15-летнем возрасте начал трудовую деятельность. Затем его призвали на службу в ряды Красной армии. В 1937 году, демобилизовавшись, он пришел по призыву Министерства путей сообщения СССР на железнодорожный транспорт. Здесь и вырос от рядового работника до руководителя дороги.

В декабре 1941 года, имея бронь об освобождении от призыва в армию, ушел добровольцем на фронт, где в составе 8-й гвардейской им. генерал-майора И. Панфилова стрелковой дивизии и 191-й гаубичной артбригады с боями прошел от Москвы до Берлина в качестве солдата, командира орудия, заместителя политрука батареи.

В 1942 году под городом Холмом Великолукской области Мусахан Алимжанов был тяжело ранен в ногу, после излечения в госпитале снова попросился на фронт. За образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом отвагу и мужество он награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», благодарственной грамотой за подписью командующего войсками 1-го Украинского фронта маршала Ивана Конева.

После войны М. Алимжанов вновь вернулся на стальную магистраль. В 1951 году его избирают председателем Дорожного комитета профсоюза Туркестано-Сибирской железной дороги.

С организацией в 1958 году на территории Казахстана единой Казахской железной дороги по решению ЦК КП Казахстана и президиума ЦК профсоюза рабочих железнодорожного транспорта М. Алимжанов был утвержден председателем Дорожного комитета профсоюза (Дорпрофсож) самой крупной по грузообороту и по протяженности железной дороги, в обслуживание которого кроме железнодорожников входили работники здравоохранения, просвещения, торговли и строительных организаций Министерства транспортного строительства СССР с общим количеством работающих 250 тыс. человек.

Дорпрофсож самостоятельно распоряжался бюджетом профсоюза, социального страхования и по объему работы приравнивался к деятельности крупного областного совета профсоюза.

Работа профсоюзных организаций в значительной мере способствовала систематическому перевыполнению коллективами дороги и транспортными строителями государственных обязательств, они осуществляли действенный контроль за соблюдением производственной и трудовой дисциплины, улучшением производственных и жилищно-бытовых условий трудящихся.

За 13 лет работы в долж­ности председателя Дорпрофсожа М. Алимжанов показал себя руководителем, обладающим высокими организаторскими способностями, направляющим деятельность профсоюзных организаций на решение задач, стоящих перед коллективами дороги и строек. Он принци­пиально решал вопросы, связанные с организаций труда, быта, медицинского обслуживания железнодорожников и членов их семей, повышением их квалификации и образования.

За большие успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана по перевозкам народно-хозяйственных грузов и пассажиров, обеспечение высоких технико-экономических показателей в работе Казахская железная дорога в 1971 году была награждена орденом Ленина.

В 1971 году М. Алимжанов решением ЦК КП Казахстана и коллегии Министерства путей сообщения СССР был назначен заместителем начальника Казахской железной дороги по кадрам и быту, где в течение 5 лет успешно выполнял возложенные на него обязанности.

После ухода на пенсию М. Алимжанов до 1987 года продолжал трудиться в аппарате управления Алма-Атинской железной дороги.

На всех постах М. Алимжанов проявлял себя как умелый руководитель и организатор, его отличали скромность, честность, чуткое и внимательное отношение к людям. Он очень любил стальную магистраль и людей, которые на ней трудились.

Его трудовые заслуги отмечены орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доб­лесть», «За освоение целинных земель», «За доблестный труд», почетными грамотами.

Мусахан Алимжанов не­однократно избирался депутатом Алма-Атинского горсовета, членом президиума КазСовпрофа, членом ЦК профсоюза рабочих железнодорожного транспорта и транспортных строителей, делегатом съезда ВЦСПС.

Ерлан КОЖАХМЕТОВ

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