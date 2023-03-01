Человека пытались похитить в Алматы – спецплан "Перехват" показала полиция

Похищение человека предотвратили полицейские города Алматы. Преступление произошло минувшим вечером в Алмалинском районе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: пресс-служба ДП Алматы

От оперативного дежурного ЦОУ поступило сообщение, что в автомашину Chevrolet насильно посадили человека. По городу был введен спецплан «Перехват».

«Указанный автомобиль был замечен на пересечении улиц Гоголя и Пушкина, он следовал в восточном направлении. В результате преследования машина была блокирована двумя экипажами на пересечении улиц Макатаева и Жетысуская.

В салоне находились трое, они были задержаны. В багажнике был обнаружен еще один мужчина, который, как выяснилось, является владельцем указанного транспортного средства. Подозреваемые были переданы следственно-оперативной группе. Их действиям будет дана правовая оценка», – сообщил командир взвода полка патрульной полиции управления местной полицейской службы ДП Алматы Мейиржан Калкеев.

По словам задержанных, владелец Chevrolet обманул их на крупную сумму денег. Таким образом они решили вернуть долг. А потерпевший, в свою очередь, настаивает на обратном и благодарит сотрудников полиции за его спасение.

Другие детали уголовного дела, в соответствии со статьей 201 УПК РК, а также нормами Конституции, гарантирующими презумпцию невиновности, разглашению не подлежат.