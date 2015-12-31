Технологии
Человекоподобного робота создали ученые в Сингапуре
Ученые из технологического университета Nanyang в Сингапуре создали робота-человека. Они заявляют, что машины, подобные Надин, в будущем сыграют важную роль в расширении функций искусственного интеллекта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на The Daily Telegraph.

Особенность Надин, очень похожей на свою создательницу – директора Сингапурского института медиа-инноваций профессор Надю Тельман, в том, что она в состоянии не только поприветствовать посетителей глазами, приветливой улыбкой и пожатием руки, но и узнать ранее посещавших ее людей, и даже возобновить разговор непосредственно на месте его остановки. В отличие от других роботов у Надин имеется своя индивидуальность и целый спектр разнообразных эмоций, от искренней радости до глубокой грусти. Это полностью зависит от того, какую тему разговора выбрал для беседы собеседник.

Работа механизма Надин основана на интеллектуальном программном обеспечении наподобие Apple Siri или Microsoft Cortana. Тельман говорит о том, что технологии в области робототехники существенно продвинулись вперед и уже используются в производстве и логистике.

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"Многие страны во всем мире сталкиваются с проблемой старения населения, и здесь роботы могут стать одним из наиболее эффективных решений проблемы. Они (роботы) могут уже сейчас служить в качестве личного спутника для детей и пожилых людей, а в обозримом будущем стать платформой для медицинских услуг, – заявляет профессор Тельман. – За последние 4 года команда нашего университета расширила область междисциплинарных исследований социальной робототехники и затронула такие предметы, как компьютерные науки, лингвистика, психология и многие другие. Это необходимо для того, чтобы превратить высокотехнологичное создание с компьютерной начинкой в почти живого человека, которое сможет полноценно взаимодействовать с людьми".

Университет также представил и другого робота по имени Эдгар. Основное его преимущество заключается в том, что его хозяин может управлять им просто сидя перед веб-камерой в любой точке мира. Это звучит фантастично, но выражение лица пользователя, так же как и движения верхней части его туловища, будут в точности воспроизводиться роботом. Кроме того, Эдгар вполне может действовать автономно, разыгрывая свой собственный сценарий. Встроенная веб-камера позволяет роботу отслеживать людей, вовлекать их в разговор, задавать вопросы и давать на них остроумные ответы. Столь высокоинтеллектуальное социально-технологическое детище можно привлечь к работе в общественных местах, например, в качестве гида по туристическим достопримечательностям или по крупным торговым центрам. В будущем это даст возможность преподавателям читать лекции одновременно в нескольких местах, а бизнесменам существенно экономить свое время, проводя за одним столом сразу несколько встреч.

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