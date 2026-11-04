«Человейники» без школ и дорог: депутаты потребовали изменить политику урбанизации

Общество
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Депутат Юлия Кучинская призывает Правительство заняться вопросом перекоса в политике урбанизации в стране.  Соответствующий депутатский запрос она озвучила на заседании Курултая, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Как отмечается в запросе, по состоянию на 1 сентября 2026 года в городах проживают более 64% населения страны. При этом процессы урбанизации сопровождаются серьезными дисбалансами: Астана, Алматы и Шымкент концентрируют свыше 37% всего городского населения.

Юлия Кучинская обращает внимание на перегруженность инфраструктуры мегаполисов, хаотичную застройку новых районов, нехватку школ, поликлиник, дорог и инженерных сетей. Отдельной проблемой названа ситуация в пригородах, где фактическое число жителей зачастую превышает зарегистрированное, что создает дополнительную нагрузку на коммунальные и социальные объекты.

По ее мнению, отсутствие рабочих мест рядом с жилыми массивами усиливает маятниковую миграцию, а малые и моногорода сталкиваются с оттоком населения из-за нехватки рабочих мест, изношенной инфраструктуры и недостаточного доступа к качественным образовательным и медицинским услугам.

«Предлагаем увязать заселение новых жилых домов с поэтапным вводом инженерных сетей, дорог и социальных объектов, а также переносить государственные учреждения, вузы и больницы на периферию и в пригороды, чтобы создавать там новые рабочие места и снижать нагрузку на центры мегаполисов. Кроме того, считаем необходимым провести комплексный аудит инфраструктурного и экономического потенциала всех 90 городов страны, пересмотреть планы их развития с учетом специализации, а также усовершенствовать механизм финансирования агломераций», - отметила Кучинская.

Среди других предложений также создание единой транспортной системы «город - пригород», запуск скоростных пригородных электричек, расширение использования помещений школ, библиотек и домов культуры для организации досуга, а также развитие проекта «Бюджет народного участия».

Для оценки качества городской среды депутаты предлагают внедрить комплексный рейтинг урбанизации, учитывающий региональные стандарты, транспортную связанность и вовлеченность граждан.

#Казахстан #депутат #школа #урбанизация

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