Челси выиграл свой первый матч в АПЛ

Футболисты лондонского "Челси" в матче первого круга уверенно обыграли "Бернли", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на иностранные СМИ.

Счет в игре открыли хозяева поля. С передачи Бен Ми ворота Тибо Куртуа распечатал Скотт Эрфилд. Но это все, что могли сделать новички АПЛ. Буквально через 3 минуты Диего Коста забивает свой первый гол за "синих". Затем с блестящей передачи Фабрегаса форвард сборной Германии Андре Шюррле вывел лондонцев вперед. А еще до перерыва Иванович забил третий мяч своей команды.

Таким образом, за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей "Челси" вышел в лидеры турнирной таблицы английской Премьер-лиги.