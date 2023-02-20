Чем больше, тем лучше
202
Валентина Мелехова
На 11% больше, чем в 2022 году построят жилья в Костанайской области. В общей сложности в 2023-м планируется ввести в эксплуатацию 500 тыс. кв. м. Годом ранее за счет всех источников финансирования в регионе построено 448,9 тыс. кв. м жилья, или 3 892 квартиры. 410,8 тыс. кв. м приходится на индивидуальное и коммерческое строительство. И совсем мизерные показатели представляет социальное жилье: 23 тыс. кв. м – арендные дома и 15,1 тыс. кв. м – кредитные.