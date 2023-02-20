Чем больше, тем лучше

Руководитель управления строи­тельства Костанайской области Берик Танжариков уточнил, что на стадии строительства находятся 49 много­этажных бюджетных домов общей площадью 192,2 тыс. кв. м, или 2 634 квартиры. На строительство социального жилья в 2022 году из бюджета было предусмотрено 13,5 млрд тенге, освоение по итогам года составило 8,5 млрд тенге, или 63%. Невыполнение на 5 млрд тенге сложилось по строительству 30 кредитных домов в Костанае и шести домов в Рудном.

В текущем году на возведение аренд­ного и кредитного жилья в Костанайской области будет выделено 7,7 млрд тенге.