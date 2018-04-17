​Чем дальше, тем дороже

Два неоспоримых факта. Пер­вый: строительная отрасль СКО переживает бум, о чем убедительно свидетельствуют статистические данные. Так, на отчетной встрече с населением глава регио­на Кумар Аксакалов отмечал: в прошлом году по области было построено 200 тыс. квадратных метров жилья, что на 22% больше, чем в 2016-м. Новоселья справили 1 463 семьи, а нынче их станет еще больше: в 2018-м планируется сдать 229 тыс. жилых «квадратов», только в Петропавловске будет построено 15 жилых домов.

Особое внимание при этом уделяется социально уязвимым слоям населения: в прошлом году впервые за много лет дети-сироты, ветераны Великой Отечест­венной войны, инвалиды, пенсионеры получили ключи сразу от четырех сотен квартир – и, подчеркнул Кумар Аксакалов, это была не единовременная акция, а начало масштабной программы.

Сверх того в Петропавловске появятся два новых микрорайона «Жас өркен» и «Солнечный». Также по программе «Нұрлы жер» идет строительство нового жилого микрорайона «Солнечный-2». Его первые 72 дома будут построены в первом полугодии, еще 139 – до конца декабря.

В общей сложности планируется построить 211 индивидуальных домов, так называемых таунхаусов. Сейчас готовится проект строи­тельства 56 из них. Также здесь возведут школу с мини-центром. Обеспечение полным спектром сервисных услуг тоже подразумевается.

Словом, поступательность движения обозначилась со всей определенностью, перспектива – тоже. Правда, ее радужность могла бы быть еще ярче, не проявись второе столь же отчетливо просмат­ривающееся обстоятельство – строительство дорожает. Об этом, в частности, говорили недавно на диалоговой площадке палаты предпринимателей СКО представители строительных организаций и субъектов бизнеса.

Вот, например, о чем говорила директор ТОО «Севгражданпроект» Тамара Колкова.

– Больным вопросом остается обновление сборников сметных цен. Мы уже не раз озвучивали эту проблему на различных площадках, но ситуация не меняется, хотя ее парадоксальность ­признается всеми. Судите сами: мы изготавливаем проект, который действителен 3 года, но за это время смета пересчитывается 12 раз! Кто вообще, – спрашивает Тамара Колкова, – задавался воп­росом, почему цены меняются каждые 3 месяца? Откуда такая косми­ческая скорость? Разве песок или глина стали золотыми? Ведь если по статистике у нас инфляция всего 4–7% в год, почему тот же кирпич еще недавно стоил 60 тенге, а сейчас 130?

А сырье ведь и впрямь превратилось в золото, точнее – его добыча по прибыльности обрела сходство с разработкой золотой жилы.

Тут явно просматривается связь с реконструкцией, а по сути, строи­тельством новой, по самым высоким международным стандартам, дороги от Петропавловска до границы с Российской Федерацией, требующей громадного количества сыпучих материалов.

Далее – в Петропавловске осуществляется не просто масштабный, а грандиозный целевой проект. На въезде в областной центр скоро гостей будут встречать не кособокие старенькие домишки (еще прошлой весной эта часть города казалась законсервированным заповедником времен целинной эпопеи), а суперсовременный микрорайон с крупными спортивными сооружениями, Дворцом школьников и новенькими жилыми многоэтажками. Дороги и тротуары тоже должны производить благоприятное впечатление.

На все это государство щедро выделило средства, на Петропавловск буквально пролился денежный дождь. Сроки сдачи объектов в экс­плуатацию установлены жесткие, работы ведутся ударными темпами. Чем в значительной степени объяс­няется превысивший 140% индекс заработной платы в сфере строительства (в месяц она составила в среднем 180 148 тенге). Казалось бы, доходность отраслей стала следствием возросших объемов проданного сырья, произведенных работ, и ни к чему углубляться в подробности. В принципе, так оно и есть, вот только причина такого следствия не единственная. На такую мысль наводит приведенный директором ТОО «Севгражданпроект» пример из личной практики.

– В 2016 году стоквартирный дом из кирпича стоил 792 миллиона тенге. Четыре таких дома построи­ли по улице Юбилейной, – при этих словах многие в зале закивали: тут присутствовали аккурат все подрядчики. – В декабре прошлого года вы сдавали мне эти объекты, и все получили прибыль, потому что без нее никто работать не будет, – новые кивки, а Тамара Колкова продолжала: – Сейчас мы сделали проект точно такого же дома на 2018–2019 годы, но он уже стоит 1 миллиард 120 миллионов тенге! Удорожание составило 41%! Сначала я подумала, что в документ вкралась ошибка. Но нет, так оно и есть. Объективными причинами такое не объяснишь, получается, что другие проектировщики накручивают цены, но почему-то за ними никто не следит!

Есть вопросы и к порядку прохож­дения документации. По словам проектировщиков, основную проблему создает несвоевременная сдача проекта заказчиком на экспертизу. ПСД может пролежать без движения не один месяц, прежде чем у него появятся деньги. Соответственно, за это время цены на некоторые материалы успевают измениться, и сборник сметных цен становится недействительным. Приходится пересчитывать. А так как отведенный на экспертизу минимальный срок составляет 45 дней, делают это несколько раз, отчего в последующем страдает подрядчик.

На совещании в палате предпринимателей были подняты также вопросы поддержки местных товаропроизводителей при проведении государственных закупок, внесения корректировок в ПСД непосредственно фирмой, разрабатывающей проект, а не другой, выигравшей выполнение услуги по конкурсу.

Также был затронут вопрос проверки проектировщиков, получивших лицензию областного управления государственного архитектурно-строительного контро­ля и лицензирования на наличие квалифицированных специалистов, которые должны быть в штате, на оборудование и лицензионные программы.

Строительные фирмы в свою очередь жаловались на заказчиков, которые после подписания акта должны принять объект. Однако на практике прием и передача затягиваются на несколько месяцев, при этом все затраты ложатся на генподрядчика. Не выполняет заказчик своих функций по пусконаладочным работам. По словам строителей, необходимо планировать эти расходы в ПСД.

А ведь выявленные на каждом направлении практиками не­увязки всегда (подчеркнем: всегда) выражаются в конкретных суммах.