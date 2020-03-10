Экономика
Чем грозит падение цен на нефть для Казахстана, рассказал Досаев
Айдана Демесинова
Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал, какие могут быть последствия для Казахстана от падения цен на нефть, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В феврале инфляция в годовом выражении составила 0,6%. Цены на продовольственные товары выросли до 8,6%. Ускорение инфляции произошло в результате удорожания непродовольственных товаров и платных услуг на 5,4% и 3,2%, соответственно", - сообщил Досаев в ходе заседания Правительства.

По его данным, на протяжении большей части февраля тенге укреплялся на фоне притока иностранной валюты, продажи валютной выручки экспортерами и конвертации валютных активов Национального фонда для гарантированного трансферта в бюджет.

"24 февраля ситуация кардинально изменилась на фоне усиления влияния распространения коронавируса на мировую экономику. 6 марта участники заседания ОПЕК+ не договорились об условиях сделки по сокращению добычи нефти. Россия не поддержала предложение снизить добычу. На этом фоне Саудовская Аравия 8 марта объявила о решении снизить цены на свою нефть для всех регионов мира и готовности увеличить добычу нефти с текущих 9,7 до 12 млн баррелей в сутки", - продолжил спикер.

Это привело к существенному снижению мировых цен на нефть. Так, 9 марта нефть марки Brent на мировых рынках торговалась в пределах 31-36,5 долларов США за баррель, снижение по сравнению с предыдущим днем составило более 30%.

"Ослабление рубля на офшорных рынках 9 марта в пиковых значениях составило порядка 10% до 75,4 рублей за доллар США на фоне обвала цен на нефть. При открытии торгов 9 марта индекс S&P500 снизился на 7%, после чего торги были временно приостановлены. Ценовая война на мировом рынке энергоносителей усугубляет перспективы мировой экономики, которая уже испытывает давление из-за распространения коронавируса. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует снижение темпов роста мирового ВВП в 2020 году вплоть до 1,5%, если негативное влияние затянется", - добавил председатель Нацбанка.

Досаев отметил, что в этих условиях повышается риск снижения спроса на казахстанский экспорт.

"Падение мировых цен на сырьевые товары приведет к дальнейшему ухудшению в 2020 году текущего счета платежного баланса, который по итогам 2019 года сложился с дефицитом в 5,5 млрд  долларов США. Это возможно окажет давление на обменный курс тенге и ускорение инфляции", - резюмировал спикер.

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