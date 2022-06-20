Чем Казахстан может привлечь туристов, обсудили эксперты

Welcome to Kazakhstan!

Десятки казахстанских туроператоров, бизнесменов, тревел-блогеров, представителей спорта и нацкомпаний собрались в минувшие выходные, чтобы наладить контакты и обсудить дальнейшие меры взаимодействия для развития отрасли и привлечения местных и иностранных гостей. Уникальной площадкой для этого стала международная выставка туризма, спорта и активного образа жизни Qazaqstan Live Fest 2022.

– Казахстан – уникальная страна, где для развития туризма есть все условия, – сказал во время торжественной церемонии открытия выставки министр культуры и спорта РК Даурен Абаев. – Самая главная особенность – всесезонность. К нам могут приезжать летом и зимой, осенью и весной. У нас можно развивать все виды туризма – эко, авто и даже духовный и медицинский. Уверен, что выставка станет дополнительным большим шагом для развития отрасли и повлияет на то, чтобы как можно больше людей начали вести здоровый образ жизни.

В том, что выставка позволит расширить границы достигнутого, уверен и заместитель председателя правления рес­публиканского общественного объединения Qazaq Geography Артур Абубакиров.

– Мы как общественная организация, которая развивает экологический туризм в национальных парках, считаем: сегодняшнее мероприятие поможет достучаться до сердец казах­станцев и привить им, в том числе детям, любовь и бережное отношение к природе, – отметил Артур Абубакиров. – Трехдневное событие позволит ознакомиться с новой моделью развития экологического туризма.

Директор одной из выставочных компаний Алексей Матвеев и вовсе уверен, что Qazaqstan Live Fest 2022 – новый шаг не только для развития культуры и спорта, но и в целом страны как центра притяжения, в том числе Каспийского и Центрально-Азиатского регионов. Понятно, что для всего этого недостаточно одних слов. Нужны конкретные действия по улучшению туристической и спортивной инфраструктуры, повышению качества сервиса и услуг. Не сек­рет, что плохое состояние дорог, отсутствие благ цивилизации, наличие деревянных санузлов не просто отпугивают избалованного иностранного гостя, но и оставляют нелицеприятные воспоминания.

Как отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев, нам необходимо большее количество бюджетных гостиниц, visit-центров, тур­операторов. Нужна конкуренция. Для этого нужно вкладывать соответствующие средства, и поэтому предстоит обсудить вопросы по увеличению объемов инвестиций, созданию новых мест размещения туристов, объектов, турмаршрутов.

Для одного из посетителей выставки – географа Гизата Табулдина тема туризма особо близка. Он сам участвует и организовывает турпоездки. Исследования старшего научного сотрудника Института истории государства связаны с туризмом. На протяжении долгих лет он исследует и дешифрует старинные топо­графические карты.

– В Тенгиз-Кургальджинской впадине находится уникальное месторождение агатов осадочного происхождения, – поделился Гизат Табулдин. – Наши агаты имеют необыкновенную цветовую гамму, геометрию, внешний вид и занимают первые места на международных выставках по минералогии в Испании, Португалии, США, Германии, Франции. Учитывая, что данное месторож­дение агатов единственное в мире, оно должно служить минералогической меткой. То же самое можно сказать и о золотоносных приисках.

При этом эксперт отмечает, что в стране туризм развивается неплохо. Однако многие турпродукты можно было бы вывести на международный уровень.

– Представляете, узкий круг казахстанцев, россияне вывозят отсюда агаты коробками как пустую породу, а стоимость одного килограмма минерала доходит до нескольких тысяч долларов, – добавил Гизат Табулдин. – Отечественный турпродукт освещен не весь. Есть вещи, которые брендируют на Западе, а мы об этом не знаем.

Между тем, по информации Министерства культуры и спорта, нынче побит рекорд 2019 года по внутреннему туризму – 6,5 млн человек уже посетили различные места отдыха. Если же говорить о прошлогодних данных, то в стране отдохнули 6,9 млн человек, что на 35% превышает показатель 2020 года.

По мнению представителя одной из туристических фирм Актюбинской области Еркебулана Аймуратулы, если действительно удастся завлечь в страну миллионный поток иностранных гостей, то это станет колоссальным стимулом для дальнейшего развития туркомпаний. Ведь, по имеющимся данным, зарубежный путешественник тратит в среднем 1 200–1 500 долларов, что сказывается и на казахстанской казне.

Собеседник отмечает, что проводимая выставка для них – возможность наладить деловые связи с коллегами и парт­нерами. В принципе, на этом же акцентировали внимание и другие участники большой встречи, многие из которых для наглядности демонстрировали «кусочек души» своего региона.

К примеру, представители Восточного Казахстана привезли с собой медовую продукцию. Сотрудники одной из шымкентских гостиниц по­шли чуть дальше, организовав для посетителей виртуальный тур по отелю. А официальный парт­нер выставки «Шымбулак» представил на своем стенде новые возможности горного курорта в будущем сезоне. Также в зоне с искусственным льдом хоккейного клуба «Барыс» каждый мог почувствовать себя известным нападающим, а в зоне баскетбольного клуба «Астана» попробовать забросить трех­очковый.

Безусловно, Казахстану еще предстоит совершенствовать отечественный туризм до уровня зарубежных стран. Но есть надежда, что жители нашей страны все активнее будут стремиться не к берегам Средиземного моря, а к родным озерам и паркам, золотоносным приискам и умопомрачительным агатам.