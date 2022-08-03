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Общество
"Чем Новый Казахстан будет отличаться от старого, если мы будем ждать всех решений от власти?" – социолог

Общество должно быть готово к модернизации, переходу от иерархии к саморегулированию, соз­данию автономных сообществ, способных координировать свои усилия, принимать решения и нести за них ответственность. Такое мнение высказал социолог, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Карагандинского университета Казпотребсоюза Есет Есенгараев, передает Kazpravda.kz.

В нашем обществе уже многое меняется, но пока только фрагментами, структура, основа остается прежней. А это – наш образ мышления, отношение к жизни, то, как мы объясняем себе происходящее и на основе чего принимаем решения. То есть, календарное время и технические особенности меняются, а мы остаемся архаичными, нередко восхваляем прошлое и мечтаем о каком-то волшебном синтезе: старый образ мышления плюс новая техника и технологии, и мы вдруг станем современными. Но так не бывает. Прошлое не уходит само собой, по календарю. Если мы мыслим, как раньше, живем теми же ценностями, то наше прошлое становится нашим настоящим и переходит в будущее.

Принимая решения, мы строим свои размышления на основе тех концептов и теорий, которые нам по большей части дало наше общество, на основе тех знаний, которые накоплены поколениями наших предков, и это, в принципе, правильно. Но если эти знания и теории не будут обновляться, то наивно ждать, что какие-то силы или технологии сами по себе изменят нашу жизнь. Новые технологии могут создавать и эффективно использовать только те общества, в которых меняется способ мышления, формируются новые теории, а страны, которые не смогли изменить свой способ мышления, становятся отсталыми.

Мы должны стараться утвердить новую логику и новые ценности, насколько это возможно, отходить от модели, где все решает центральная власть. К сожалению, пока у нас преобладает именно такая установка. Тогда возникает вопрос: чем Новый Казахстан будет отличаться от старого, если мы будем ждать всех решений от власти? Не изменив наши установки на саморегулирование, усиление кооперативных связей, нам не стать новой страной. Каждому следует спросить себя: что во мне должно измениться? И давать себе конкретные ответы, на их основе вести поиск инвестиций и ресурсов для трансформации себя. Мы должны меняться все вместе.

Наше общество, в том числе и интеллектуальные группы, пока что живут стремлением делегировать свою ответственность власти, с позиции «пусть нас направят, пусть нам объяснят». А ведь объяснять, создавать картину мира – это обязанность интеллектуалов. Политики – это не архитекторы, а прорабы, их задача – воплощать готовые модели, созданные интеллектуалами.

Нам часто не хватает комплекс­ного видения и комплексных усилий. Это трудно, долго, а мы хотим быстрых побед. Поэтому и преобладает установка на делегирование ответственности.

Считаю, что нам стоит учиться у японцев. Япония ошибочно считается только коллективистской страной. Но она является страной глубоко индивидуализированной в плане ответственности. В этой стране люди очень ответственные, когда речь идет о деле, которым они занимаются.

Обратите внимание на то, что есть в нашем обществе любимая и широко применяемая формула. У нас, когда работника уличают в том, что он не очень хорошо выполняет свои обязанности, он говорит, мол, все так делают, почему вы только меня за это наказываете? То есть, к сожалению, принято учиться друг у друга безответственности. В Японии обратная картина, там существует культ ответственности за свой участок работы.

Этого я пожелал бы нашим казахстанцам. Нужно быть коллективистами при решении общих проблем, и быть глубокими индивидуалистами, когда дело касается ответственности. Новый Казахстан не может быть создан властью, усилием сверху. Общество должно быть готово к модернизации, переходу от иерархии к саморегулированию, соз­данию автономных сообществ, способных координировать свои усилия, принимать решения и нести за них ответственность.

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