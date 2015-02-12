Чем обернется противостояние

При этом треть опрошенных (29%) выступает за сохранение единства еврозоны, а 23% не определились с решением.«Большинство немцев не удивится, если Греция покинет зону евро. Многие также считают, что Афинам следует списать долги», – отметил глава института Герман Блинкерт.Агентство также сообщает, что ранее 10 февраля министр финансов Великобритании Джордж Осборн предсказал мировой экономике «очень плохой исход» из-за противостояния Греции и ЕС. «Очевидно, что риски для мировой экономики, риски для британской экономики в связи с противостоянием между Грецией и еврозоной растут с каждым днем», – сказал он.Первого февраля глава минфина Греции Янис Варуфакис заявил, что страна больше не будет брать кредитов. Погашение страной текущих долгов должно быть связано с экономическим ростом, добавил он. Ранее европейский Центробанк заявил, что не станет принимать участие в списании или реструктуризации греческого долга. Исключила такую возможность и канцлер ФРГ Ангела Меркель.В рядах группировки «Исламское государство» и других террористических организаций в Ираке и Сирии воюют 20 тыс. иностранцев, в том числе не менее 3,4 тыс. выходцев из западных стран. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на информацию комитета по национальной безопасности палаты представителей конгресса США.Попасть в Сирию для участия в боевых действиях, по данным, полученным разведкой, пытались не менее 150 граждан США, при этом часть из них была арестована по пути в зону конфликта, другая – погибла в боях. В то же время некоторые из американцев до сих пор сражаются на стороне исламистов.Как отметил глава национального антитеррористического центра США Ник Расмуссен, число иностранцев, которые едут воевать в рядах исламистов в Сирию, значительно превышает число иностранных граждан, примкнувших к боевикам в Афганистане, Пакистане, Йемене, Сомали и Ираке.В Вашингтоне, как отмечает агентство, опасаются, что часть боевиков вернется на родину в Европу или США для организации террористических атак. При этом официальные лица признают: отследить всех американцев и европейцев, сражающихся на стороне исламистов, не представляется возможным.Хакерская группировка Anonymous взломала и ликвидировала несколько десятков Twitter-аккаунтов «Исламского государства», через которые, как предполагается, происходила вербовка потенциальных террористов. Об этом информирует The Telegraph со ссылкой на сообщение хакеров на сервисе Pastebin.Организация опубликовала список из 90 учетных записей в Twitter, которые она «отключила» своими силами. В то же время хакеры заявили, что это только часть удаленных аккаунтов.Кроме того, Anonymous в своем посте перечислила ссылки на 12 Facebook-аккаунтов, пользователи которых замешаны в связях с террористами в Сирии и Ираке. Большинство этих учетных записей в настоящее время заблокированы или недоступны, отмечает газета.Хакеры также предупредили «Исламское государство» о последующих атаках на их каналы связи. «Мы будем охотиться на вас, выводить из строя ваши сайты, аккаунты, электронную почту и обличать. С этого момента в Сети нет для вас безопасного места. К вам будут относиться, как к вирусу, а мы – лекарство», – заявили они.Жертвами вспышки холеры на юго-западе Кении стали не менее 7 человек, еще 80 госпитализированы в критическом состоянии, передает агентство Синьхуа.Случаи заражения были зафиксированы в округе Мигори в провинции Ньянза. Как заявил накануне главный врач округа Джозеф Гонди, трое местных жителей умерли в больнице, в то время как еще 4 человека скончались у себя дома, не дождавшись медицинской помощи.Вероятнее всего, по словам медиков, все они погибли от холеры. Сообщается, что информация о случаях заражения поступила из разных районов округа. Власти направили медицинских работников в те деревни, где еще не были выявлены случаи заражения.Гонди также предупредил руководство школ и других учреждений о необходимости соблюдать правила гигиены, чтобы избежать новых случаев заражения. Обеспокоенность медработников региона вызывает тот факт, что инфекция может начать распространяться из-за нехватки чистой питьевой воды.