Чем обернется противостояние

При этом треть опрошенных (29%) выступает за сохранение единства еврозоны, а 23% не определились с решением.
«Большинство немцев не удивится, если Греция покинет зону евро. Многие также считают, что Афинам следует списать долги», – отметил глава института Герман Блинкерт.
Агентство также сообщает, что ранее 10 февраля министр финансов Великобритании Джордж Осборн предсказал мировой экономике «очень плохой исход» из-за противостояния Греции и ЕС. «Очевидно, что риски для мировой экономики, риски для британской экономики в связи с противостоянием между Грецией и еврозоной растут с каждым днем», – сказал он.
Первого февраля глава минфина Греции Янис Варуфакис заявил, что страна больше не будет брать кредитов. Погашение страной текущих долгов должно быть связано с экономическим ростом, добавил он. Ранее европейский Центробанк заявил, что не станет принимать участие в списании или реструктуризации греческого долга. Исключила такую возможность и канцлер ФРГ Ангела Меркель.Есть повод для опасений
В рядах группировки «Исламское государство» и других террористических организаций в Ираке и Сирии воюют 20 тыс. иностранцев, в том числе не менее 3,4 тыс. выходцев из западных стран. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на информацию комитета по национальной безопасности палаты представителей конгресса США.
Попасть в Сирию для участия в боевых действиях, по данным, полученным разведкой, пытались не менее 150 граждан США, при этом часть из них была арестована по пути в зону конфликта, другая – погибла в боях. В то же время некоторые из американцев до сих пор сражаются на стороне исламистов.
Как отметил глава национального антитеррористического центра США Ник Расмуссен, число иностранцев, которые едут воевать в рядах исламистов в Сирию, значительно превышает число иностранных граждан, примкнувших к боевикам в Афганистане, Пакистане, Йемене, Сомали и Ираке.
В Вашингтоне, как отмечает агентство, опасаются, что часть боевиков вернется на родину в Европу или США для организации террористических атак. При этом официальные лица признают: отследить всех американцев и европейцев, сражающихся на стороне исламистов, не представляется возможным.В войну вступили хакеры
Хакерская группировка Anonymous взломала и ликвидировала несколько десятков Twitter-аккаунтов «Исламского государства», через которые, как предполагается, происходила вербовка потенциальных террористов. Об этом информирует The Telegraph со ссылкой на сообщение хакеров на сервисе Pastebin.
Организация опубликовала список из 90 учетных записей в Twitter, которые она «отключила» своими силами. В то же время хакеры заявили, что это только часть удаленных аккаунтов.
Кроме того, Anonymous в своем посте перечислила ссылки на 12 Facebook-аккаунтов, пользователи которых замешаны в связях с террористами в Сирии и Ираке. Большинство этих учетных записей в настоящее время заблокированы или недоступны, отмечает газета.
Хакеры также предупредили «Исламское государство» о последующих атаках на их каналы связи. «Мы будем охотиться на вас, выводить из строя ваши сайты, аккаунты, электронную почту и обличать. С этого момента в Сети нет для вас безопасного места. К вам будут относиться, как к вирусу, а мы – лекарство», – заявили они.Возможна вспышка холеры
Жертвами вспышки холеры на юго-западе Кении стали не менее 7 человек, еще 80 госпитализированы в критическом состоянии, передает агентство Синьхуа.
Случаи заражения были зафиксированы в округе Мигори в провинции Ньянза. Как заявил накануне главный врач округа Джозеф Гонди, трое местных жителей умерли в больнице, в то время как еще 4 человека скончались у себя дома, не дождавшись медицинской помощи.
Вероятнее всего, по словам медиков, все они погибли от холеры. Сообщается, что информация о случаях заражения поступила из разных районов округа. Власти направили медицинских работников в те деревни, где еще не были выявлены случаи заражения.
Гонди также предупредил руководство школ и других учреждений о необходимости соблюдать правила гигиены, чтобы избежать новых случаев заражения. Обеспокоенность медработников региона вызывает тот факт, что инфекция может начать распространяться из-за нехватки чистой питьевой воды.По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ, фото АФП