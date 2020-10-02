Чем опасна поддельная зарядка для телефона, рассказал эксперт

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Фото с сайта pixabay.com
Блок питания и шнур, через которые заряжается смартфон, должны отвечать всем требованиям безопасности и иметь необходимые сертификаты. Использование неоригинальных зарядных устройств и кабелей может привести к повреждению порта зарядки смартфона или даже полностью вывести гаджет из строя. При скачке напряжения возможен пожар, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru.    

В поддельных зарядных блоках используются детали низкого качества, компоновка может отличаться от оригинала, что приводит к печальным последствиям. К тому же многие современные шнуры зарядки (например, USB-Lightning у Apple) биоразлагаемые и изнашиваются со временем быстрее.

"При выборе нового шнура нужно обратить внимание на надписи на его оплетке и форму разъемов, контактных групп. Любая кривизна разъемов, следы на металле – повод усомниться в оригинальности и безопасности шнура", – советует эксперт.

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