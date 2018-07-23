Чем отличается госпрограмма "7-20-25" от "Нұрлы жер"

Вице-министр по инвестициям и развитию РК Кайырбек Ускенбаев в интервью Рrimeminister.kz рассказал о ходе реализации жилищной программы "7-20-25", ее влиянии на госпрограмму "Нұрлы жер", а также представил первые результаты проделанной работы.
– Ранее министр Женис Касымбек говорил, что программы "7-20-25" и "Нұрлы жер" будут работать параллельно и не будут мешать друг другу. Так ли это на деле? Благодаря чему удалось этого добиться? Какие изменения были внесены в программу "Нұрлы жер"? Планируются ли еще какие-либо изменения?
– Реализуемая с 2017 года Государственная программа "Нұрлы жер" и начатая с июля 2018 года ипотечная программа "7-20-25" не создают помех друг другу, а, наоборот, работая параллельно, создают новые возможности для граждан по улучшению жилищных условий, так:
1) Целью программы "7-20-25" является предоставление населению ипотеки под низкий процент на покупку жилья в новостройках. Это механизм дешевых ресурсов, и каждый работающий сможет купить квартиру в кредит. Основные ее условия: ставка вознаграждения по кредиту снижена до 7% в год, первоначальный взнос составляет не более 20%, а для снижения нагрузки по оплате ежемесячного платежа срок кредита продлен до 25 лет.
2) Вместе с тем целью Государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер" является комплексное решение жилищных вопросов населения через реализацию ее 5-ти задач:
- строительство арендного жилья без выкупа,
- строительство кредитного жилья,
- развитие индивидуального жилищного строительства,
- стимулирование строительства жилья частными застройщиками,
- строительство жилья с привлечением субъектов квазигоссектора.
Постановлением Правительства от 22 июня 2018 года в программу "Нұрлы жер" были внесен ряд изменений.
Так, в связи с внедрением "7-20-25" из жилищной программы исключено направление по субсидированию ипотеки граждан с сохранением обязательств по выплате субсидий по заключенным договорам (более 3 тыс. людей приобрели жилье по льготной ипотеке).
В целях увеличения предложения нового жилья и для обеспечения растущих объемов строительства приняты меры по увеличению финансирования строительства инфраструктуры к районам жилищного строительства.
Для активного участия частных застройщиков в программе акиматам предоставляется право приобретения построенных объектов.
Предусмотрена реализация кредитного жилья как вкладчикам Жилстройсбербанка, так и клиентам банков второго уровня (БВУ).
Предусмотрены нормы для государственных и негосударственных предприятий по поддержке своих работников. Такие организации смогут выдавать работникам жилищные ссуды, в том числе в качестве первоначального взноса. Это существенная помощь для решения жилищных проблем учителей, врачей и госслужащих.
Все эти условия дадут больший импульс развитию ипотечной программы из-за доступных ценовых параметров, по которым строят акиматы (по ценам 140-180 тыс. тг за квадратный метр, построенное жилье реализуется вкладчикам банка в течение 3-х мес. и остаток нереализованного жилья клиентам БВУ).
– В чем заключаются отличия этих двух программ? На какие категории населения направлены данные программы?
– Здесь надо отметить, что эти программы нельзя сравнивать, они дополняют друг друга и призваны решить жилищные вопросы нуждающихся различных категорий граждан.
Вместе с тем одними из основных отличительных особенностей программ являются вопросы финансирования мероприятий.
Если в программе "Нұрлы жер" предусматривается участие всех источников финансирования как бюджетных, так и привлечение частных инвестиций и средств населения, то в рамках ипотечной программы "7-20-25" созданная ипотечная компания "Баспана" занимается размещением средств в банках второго уровня (за счет выкупа прав требований БВУ).
В обеих программах предоставляются возможности для всех платежеспособных граждан, нуждающихся в жилье и не имеющих в собственности жилья.
При этом для малообеспеченных, социально уязвимых слоев населения программой "Нұрлы жер" предусматривается строительство и предоставление арендного жилья без выкупа и недорогого кредитного жилья по линии акиматов.
– Сколько человек уже подали заявку на участие в программе "7-20-25" с начала ее реализации? Сколько займов в день выдается? Показала ли программа свою жизнеспособность?
– По данным Национального банка, по состоянию на 18.07.2018 г. начиная с 4 июля т.г. в банки-участники поступило 5528 заявок от граждан, из них на рассмотрение кредитной комиссии направлено 148 заявок и одобрена выдача 95 ипотечных кредитов на 1,1 млрд тг.
Так как ипотечная программа стартовала только с июля месяца, говорить о ее жизнеспособности рановато. Вместе с тем, ее жизнеспособность зависит от различных фактов:
- наличия у граждан сумм первоначального взноса;
- подтверждения платежеспособности;
- отсутствия жилья в собственности;
- наличия первичного жилья для приобретения и соответствия другим требованиям программы.
– Сколько жилья будет реализовано в рамках данной программы? Не получится ли так, что число претендентов на жилье превысит количество планируемых к реализации квартир?
– Это естественно, что спрос будет рождать предложение, а спрос имеется, и в связи с внедрением программы "7-20-25" он будет только увеличиваться.
Так, сегодня только количество официально состоящих на учете в акиматах граждан составляет 492,5 тыс. человек, имеющих жилищные депозиты в ЖССБК – более 1 млн вкладчиков. При этом есть и ряд неучтенных нуждающихся в жилье граждан, которые не зарегистрированы в вышеуказанных очередях.
По итогам I полугодия т. г. в рамках программы "Нұрлы жер" введено в эксплуатацию 49,7 тыс. жилищ, из них 20,5 тыс. индивидуальных домов и 29 тыс. квартир в многоэтажных домах. До конца года планируется построить еще порядка 54 тыс. жилищ.
За 5-летний период при привлечении Национальным банком 1 трлн тг ожидается выдать более 66 тыс. кредитов населению на покупку нового жилья (при расчете принята средняя сумма одной ипотеки в 15 млн тг).
Вышеуказанные меры по актуализации механизмов программы "Нұрлы жер" позволят стимулировать строительство жилья.
– Почему в отделениях ЖССБК с 1 июля такие большие очереди? Связан ли такой наплыв клиентов с началом действия программы "7-20-25"? Какая работа проводится в данном направлении МИР РК.
– Действительно, очереди в данном банке имеют место быть и не только после внедрения программы "7-20-25", но и в период проведения различных акций банка, реализации собственной программы "Свой дом", решения жилищных вопросов военнослужащих, а также в конце календарного года. Люди доверяют этому банку и осуществляют накопления, так как пакет акций принадлежит государству, предусмотрены премии государства на накопления, предусмотрены налоговые льготы, гибкая система займов (жилищные, предварительные и промежуточные займы).
По данным Жилстройсбербанка, после запуска новой жилищной программы число клиентов в отделениях выросло в несколько раз.
Самые крупные из них в Астане и Алматы обслуживают по 1500-1900 клиентов в день.
ЖССБК сейчас предоставляет достаточно инструментов и способов для получения консультации вне отделения, и идти в банк не обязательно.
Кроме консультаций и приема заявлений по программе "7-20-25" в астанинских филиалах Жилстройсбербанка идет оформление и выдача более 300 займов в рамках программы "Нұрлы жер". Дополнительно по программе "Свой дом" реализуются 162 квартиры. Также банк сейчас активно работает с военнослужащими. В Астане он обслуживает порядка 3 500 их специальных счетов.
Для уменьшения очередей в филиалах, особенно после участия в программе"7-20-25", а также для удобства и экономии времени Жилстройсбербанк направил в ряд организаций памятку – краткую информацию по кредитованию в рамках "7-20-25".
– Сколько займов планируется выдать в рамках программы "Нұрлы жер" в 2018 году?
– В связи с внедрением новой ипотечной программы "7-20-25" из жилищной программы "Нұрлы жер" исключено направление "повышение доступности ипотечного кредитования". Вместе с тем за период действия этого направления 3336 граждан приобрели жилье по льготной ипотеке, из них в 2017 году – 1196 человек, в 2018 году – 2140 человек.
В связи с вышеизложенным кредиты гражданам на покупку жилья теперь будут предоставляться в рамках ипотечной программы "7-20-25", где за 5-летний период планируется привлечь 1 трлн тг (в 2018 году – 100 млрд тг, в 2019 году – 150 млрд тг, в 2020 году – 200 млрд тг, в 2021 году – 250 млрд тг, в 2022 году – 300 млрд тг).
В 2018 году по программе "7-20-25" при условии привлечения средств на сумму 100 млрд тг банками-участниками при средней сумме выдачи одного кредита на сумму 15 млн тг планируется выдать порядка 6,6 тысячи кредитов.
– Какой рост объемов ввода жилья вы ожидаете по итогам 2018 года?
– В 2018 году запланирован ввод не менее 12,1 млн кв. метров жилья, что составляет 108% к 2017 году (в прошлом году было построено 11,2 млн кв. м, или 100,8 тыс. единиц жилищ).
– Ранее министр Женис Касымбек говорил, что программы "7-20-25" и "Нұрлы жер" будут работать параллельно и не будут мешать друг другу. Так ли это на деле? Благодаря чему удалось этого добиться? Какие изменения были внесены в программу "Нұрлы жер"? Планируются ли еще какие-либо изменения?
– Реализуемая с 2017 года Государственная программа "Нұрлы жер" и начатая с июля 2018 года ипотечная программа "7-20-25" не создают помех друг другу, а, наоборот, работая параллельно, создают новые возможности для граждан по улучшению жилищных условий, так:
1) Целью программы "7-20-25" является предоставление населению ипотеки под низкий процент на покупку жилья в новостройках. Это механизм дешевых ресурсов, и каждый работающий сможет купить квартиру в кредит. Основные ее условия: ставка вознаграждения по кредиту снижена до 7% в год, первоначальный взнос составляет не более 20%, а для снижения нагрузки по оплате ежемесячного платежа срок кредита продлен до 25 лет.
2) Вместе с тем целью Государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер" является комплексное решение жилищных вопросов населения через реализацию ее 5-ти задач:
- строительство арендного жилья без выкупа,
- строительство кредитного жилья,
- развитие индивидуального жилищного строительства,
- стимулирование строительства жилья частными застройщиками,
- строительство жилья с привлечением субъектов квазигоссектора.
Постановлением Правительства от 22 июня 2018 года в программу "Нұрлы жер" были внесен ряд изменений.
Так, в связи с внедрением "7-20-25" из жилищной программы исключено направление по субсидированию ипотеки граждан с сохранением обязательств по выплате субсидий по заключенным договорам (более 3 тыс. людей приобрели жилье по льготной ипотеке).
В целях увеличения предложения нового жилья и для обеспечения растущих объемов строительства приняты меры по увеличению финансирования строительства инфраструктуры к районам жилищного строительства.
Для активного участия частных застройщиков в программе акиматам предоставляется право приобретения построенных объектов.
Предусмотрена реализация кредитного жилья как вкладчикам Жилстройсбербанка, так и клиентам банков второго уровня (БВУ).
Предусмотрены нормы для государственных и негосударственных предприятий по поддержке своих работников. Такие организации смогут выдавать работникам жилищные ссуды, в том числе в качестве первоначального взноса. Это существенная помощь для решения жилищных проблем учителей, врачей и госслужащих.
Все эти условия дадут больший импульс развитию ипотечной программы из-за доступных ценовых параметров, по которым строят акиматы (по ценам 140-180 тыс. тг за квадратный метр, построенное жилье реализуется вкладчикам банка в течение 3-х мес. и остаток нереализованного жилья клиентам БВУ).
– В чем заключаются отличия этих двух программ? На какие категории населения направлены данные программы?
– Здесь надо отметить, что эти программы нельзя сравнивать, они дополняют друг друга и призваны решить жилищные вопросы нуждающихся различных категорий граждан.
Вместе с тем одними из основных отличительных особенностей программ являются вопросы финансирования мероприятий.
Если в программе "Нұрлы жер" предусматривается участие всех источников финансирования как бюджетных, так и привлечение частных инвестиций и средств населения, то в рамках ипотечной программы "7-20-25" созданная ипотечная компания "Баспана" занимается размещением средств в банках второго уровня (за счет выкупа прав требований БВУ).
В обеих программах предоставляются возможности для всех платежеспособных граждан, нуждающихся в жилье и не имеющих в собственности жилья.
При этом для малообеспеченных, социально уязвимых слоев населения программой "Нұрлы жер" предусматривается строительство и предоставление арендного жилья без выкупа и недорогого кредитного жилья по линии акиматов.
– Сколько человек уже подали заявку на участие в программе "7-20-25" с начала ее реализации? Сколько займов в день выдается? Показала ли программа свою жизнеспособность?
– По данным Национального банка, по состоянию на 18.07.2018 г. начиная с 4 июля т.г. в банки-участники поступило 5528 заявок от граждан, из них на рассмотрение кредитной комиссии направлено 148 заявок и одобрена выдача 95 ипотечных кредитов на 1,1 млрд тг.
Так как ипотечная программа стартовала только с июля месяца, говорить о ее жизнеспособности рановато. Вместе с тем, ее жизнеспособность зависит от различных фактов:
- наличия у граждан сумм первоначального взноса;
- подтверждения платежеспособности;
- отсутствия жилья в собственности;
- наличия первичного жилья для приобретения и соответствия другим требованиям программы.
– Сколько жилья будет реализовано в рамках данной программы? Не получится ли так, что число претендентов на жилье превысит количество планируемых к реализации квартир?
– Это естественно, что спрос будет рождать предложение, а спрос имеется, и в связи с внедрением программы "7-20-25" он будет только увеличиваться.
Так, сегодня только количество официально состоящих на учете в акиматах граждан составляет 492,5 тыс. человек, имеющих жилищные депозиты в ЖССБК – более 1 млн вкладчиков. При этом есть и ряд неучтенных нуждающихся в жилье граждан, которые не зарегистрированы в вышеуказанных очередях.
По итогам I полугодия т. г. в рамках программы "Нұрлы жер" введено в эксплуатацию 49,7 тыс. жилищ, из них 20,5 тыс. индивидуальных домов и 29 тыс. квартир в многоэтажных домах. До конца года планируется построить еще порядка 54 тыс. жилищ.
За 5-летний период при привлечении Национальным банком 1 трлн тг ожидается выдать более 66 тыс. кредитов населению на покупку нового жилья (при расчете принята средняя сумма одной ипотеки в 15 млн тг).
Вышеуказанные меры по актуализации механизмов программы "Нұрлы жер" позволят стимулировать строительство жилья.
– Почему в отделениях ЖССБК с 1 июля такие большие очереди? Связан ли такой наплыв клиентов с началом действия программы "7-20-25"? Какая работа проводится в данном направлении МИР РК.
– Действительно, очереди в данном банке имеют место быть и не только после внедрения программы "7-20-25", но и в период проведения различных акций банка, реализации собственной программы "Свой дом", решения жилищных вопросов военнослужащих, а также в конце календарного года. Люди доверяют этому банку и осуществляют накопления, так как пакет акций принадлежит государству, предусмотрены премии государства на накопления, предусмотрены налоговые льготы, гибкая система займов (жилищные, предварительные и промежуточные займы).
По данным Жилстройсбербанка, после запуска новой жилищной программы число клиентов в отделениях выросло в несколько раз.
Самые крупные из них в Астане и Алматы обслуживают по 1500-1900 клиентов в день.
ЖССБК сейчас предоставляет достаточно инструментов и способов для получения консультации вне отделения, и идти в банк не обязательно.
Кроме консультаций и приема заявлений по программе "7-20-25" в астанинских филиалах Жилстройсбербанка идет оформление и выдача более 300 займов в рамках программы "Нұрлы жер". Дополнительно по программе "Свой дом" реализуются 162 квартиры. Также банк сейчас активно работает с военнослужащими. В Астане он обслуживает порядка 3 500 их специальных счетов.
Для уменьшения очередей в филиалах, особенно после участия в программе"7-20-25", а также для удобства и экономии времени Жилстройсбербанк направил в ряд организаций памятку – краткую информацию по кредитованию в рамках "7-20-25".
– Сколько займов планируется выдать в рамках программы "Нұрлы жер" в 2018 году?
– В связи с внедрением новой ипотечной программы "7-20-25" из жилищной программы "Нұрлы жер" исключено направление "повышение доступности ипотечного кредитования". Вместе с тем за период действия этого направления 3336 граждан приобрели жилье по льготной ипотеке, из них в 2017 году – 1196 человек, в 2018 году – 2140 человек.
В связи с вышеизложенным кредиты гражданам на покупку жилья теперь будут предоставляться в рамках ипотечной программы "7-20-25", где за 5-летний период планируется привлечь 1 трлн тг (в 2018 году – 100 млрд тг, в 2019 году – 150 млрд тг, в 2020 году – 200 млрд тг, в 2021 году – 250 млрд тг, в 2022 году – 300 млрд тг).
В 2018 году по программе "7-20-25" при условии привлечения средств на сумму 100 млрд тг банками-участниками при средней сумме выдачи одного кредита на сумму 15 млн тг планируется выдать порядка 6,6 тысячи кредитов.
– Какой рост объемов ввода жилья вы ожидаете по итогам 2018 года?
– В 2018 году запланирован ввод не менее 12,1 млн кв. метров жилья, что составляет 108% к 2017 году (в прошлом году было построено 11,2 млн кв. м, или 100,8 тыс. единиц жилищ).