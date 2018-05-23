"Чем отличился на выставке Казахстан"

Политика
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Жанат Тукпиев
По традиции в столице Казахстана открылась V Международная выставка вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018. Корреспонденты Kazpravda.kz. приняли участие в мероприятии, узнали коммерческие планы казахстанских производителей и в целом выяснили, в чем на этот раз отличился Казахстан на Международной выставке вооружения и военно-технического имущества оружия.

Юбилейная V Международная выставка вооружения и военно-технического имущества "KADEX – 2018" проходит на территории военного сектора Международного аэропорта Астаны.



На выставке представлены вооружение и военная техника, продукция военного и двойного назначения ведущих мировых производителей.



В экспозиции принимают участие свыше трехсот оборонных компаний из двадцати восьми стран мира. Среди гостей выставки крупнейшие оружейные корпорации из Беларуси, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Германии, Израиля, Индии, Испании, Италии, КНР, Нидерландов, России, США, Сербии и др.

На их фоне не затерялись и казахстанские оружейники: республика, как выяснилось, планирует занять достойное место на региональном рынке вооружений.



К примеру, казахстанский бронированная колесная машина "Алан". Это новинка производственной линейки ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг".




"Машина призвана восполнить тот пробел, который у нас раньше существовал именно в категории легкобронированных машин — для спецподразделений и спецвойск. Эта машина весом около 7 тонн. Обладает также высокой баллистической защитой. Машина скоростная и может развивать скорость до 160 км/час. При этом очень вместительная, в ней может разместится целое отделение. Устанавливаются различные виды вооружения как дистанционно управляемые модуля, так и механические турели", — сказал директор департамента маркетинга ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" Сапар Шамшиев.

По его словам машину активно продвигают для сил национальной гвардии, внутренних войск, службы государственной охраны, спецназа и других спецподразделений на территории Казахстана.



Бронированная колесная машина "Барыс 8х8".

"Данная машина флагман нашей производственной линейки – продолжает Шамшиев — Это самая большая машина производимая у нас", — отметил спикер.

Эксперт отмечает, что на данный момент машина проходить испытания в Минобороны РК.

"Назрела необходимость в замене существующей техники, которые находятся на балансе МО РК. Заменить такие устаревшие машины как БТР-80, БТР-82А", — сказал Шамшиев.



Кроме того, впервые конструкторы установили вооружение от БТР-82А под машину "Барыс 6х6".

"Это позволяет значительно удешевить стоимость, поскольку половину стоимости машины с вооружением занимает стоимость боевого модуля. Башню БТР-82А адаптировали под машину Барыс 6х6. Таким образом, мы можем использовать имеющееся в казахстанской армии вооружение и устанавливать на данный тип машин", — заключил Шамшиев.



Не обошлось и без амуниции казахстанского производства.



"Бронежилеты производятся стопроцентно на наших предприятиях. Мы разработали новые конструкции бронежилетов позволяющих в силу физических особенностей перераспределять нагрузку на тело. Когда вы носите бронежилет, то не чувствуете вес, потому что он распределяется по всему телу. Человек ходит как в костюме", — сказал генеральный директор АО "Тыныс" Кайрат Калманбаев.



Кроме того, по его словам сегодня реализуется проект солдат будущего.

"Солдат будущего — это оснащение бойца всеми современными средствами связи, приборами ночного видения, планшетами для ведения боя, специальными пуленепробиваемыми защитными шлемами. Также очками специального назначения позволяющие видеть ночью и днем, лазерные цельуказатели", — заключил Калманбаев.

Казахстанский завод "Тыныс" представил на выставке не только амуницию для силовых структур, а также изделия из нового образца изготовленные по заказу для фронтовой и штурмовой авиации.



Посетители "KADEX-2018" также смогли впервые ознакомиться с последними достижениями и перспективными научными разработками предприятий космической сферы. Стоит отметить, что это первая выставка, которая проходит под эгидой Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.



"Мы на выставке участвуем в первый раз. В этом году тематика выставки связана с космосом. KADEX — это площадка позволяющая показать и обсудить наши возможности и будущие перспективные проекты. С 2014 года компанией реализуется проект по космической сфере, которая находится на завершающей стадии. В этом году мы планируем запустить спутники. В Казахстане функционируют четыре спутника. Следующие спутники замещающие действующие будут выполняться при максимальном участии казахстанских специалистов. Работа по замещающим спутникам уже начата", — сказал генеральный директор ТОО "Галам" Айбереген Русланулы.



Выставка KADEX-2018 продлится еще три дня. Сегодня на экспозицию пускали лишь специалистов, а уже завтра и в последующие дни выставку может посетить любой желающий. Астанинцы и гости столицы смогут посмотреть, чем сегодня живет армия, что она ест, на чем ездит и чем вооружена.

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