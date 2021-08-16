Чем отвечает психика на коронавирус, какие штаммы вызывают самую глубокую депрессию, и как вернуть обоняние после ковида?

Директор Центра психического здоровья Алматы Сапар Рахменшеев готов помочь быстрее и с меньшими потерями пережить пандемию.



– Ваш центр сейчас работает в режиме ковидного стационара. Можете ли Вы поделиться впечатления­ми о том, что наблюдаете как специалист в области психиатрии?



– С середины июля у нас открыто 350 коек для ковидных пациентов. За это время вылечились больше 400 человек и, к сожалению, было 8 летальных случаев. А удивляет больше всего то, что среди заболевших еще немало тех, кто не верил в су­ществование инфекции вплоть до госпитализации. Но узнав, что это такое, они теперь в голос повторяют, что немедленно пойдут вакцинироваться, как только это станет возможным.



Много поверивших фейкам о вредности вакцинации. Я, как врач-психиатр, понимаю, по каким правилам происходят такого рода внушения в интернет-среде, где процветают невежество и манипуляторство. Поэтому все, что остается – попросить не поддаваться ложной и корыстной пропаганде. И если кому-то доверять, то только специалистам, особенно тем, кто непосредственно занимается лечением и профилактикой.



Еще один совет – не заниматься самолечением. Мы все чаще имеем дело с его последствиями, которые очень осложняют состояние больных.



– Вы сами назвали причины пробуксовки вакцинации. А что скажете, стоит ли вообще вступать в спор с людьми, которые рассказывают байки о чипировании через прививку, распылении химических веществ и тому подобное. Как правильно, с точки зрения психологии, убедить людей в необходимости прививки?



– Рассуждать и спорить можно, главное – быть убедительным и аргументированным на ­своей позиции. Врачи, например, говорят с медицинской точки зрения и рассказывают то, что видят своими глазами. Это всегда впечатляет даже специалистов – видеть людей в кислородной зависимости, которые находятся на грани жизни и смерти, очень непросто.



Но нам не хватает времени на дискуссии. Думаю, хорошими помощниками в этом деле мог­ли бы стать справившиеся с болезнью. Мы постоянно слышим от них: дай только выздоровею, всем буду говорить, как это тяжело и что нужно обязательно вакцинироваться. Вот и пусть проводят эту работу хотя бы среди своих сомневающихся родственников.



Мы видим, что среди противников вакцинации не так много «убежденных», больше тех, кто к ним прислушивается и пока еще верит. Вот со вторыми можно и нужно работать. Им бывает достаточно понятной информации, в которую легче поверить. Поэтому хочется большей активности от грамотных и подготовленных специалистов и бывших пациентов ковидных больниц.



– Ученые высказывают предположение, что коронавирус воздействует на интеллект, и он не всегда восстанавливается после излечения. Можете ли Вы это прокомментировать?



– Это не новость. Большинство инфекционных заболеваний оставляют после себя те или иные последствия. Обычный грипп нередко вызывает множест­во патологических процессов. У перенесших коронавирус, действительно, наблюдаются ментальные нарушения. Чаще всего они выражаются в снижении памяти, внимания, у некоторых пациентов повышаются агрессивность и раздражительность. У части больных наблюдается паника, которую усиливают нехватка кислорода и затрудненное дыхание.



Что касается необратимости этих изменений, то нужно учитывать тяжесть течения заболевания. В постковидный период необходимо наблюдение в том числе у специалистов психиат­рического профиля. В составе реабилитации есть специальные методики для восстановления ментального здоровья, если нужно, назначается и медикаментозное лечение.



– А серьезные психические расстройства? Есть ли риск получить их вследствие ковида?



– Да, вполне. Правда, мы не называем это расстройствами, скорее, психическими отклонениями. И чаще говорим о них, как о временных явлениях. Из серьезных постковидных отклонений я бы выделил страхи, в том числе страх покидать дом и выходить на улицу, агрессивность, панику. В этих случаях необходима консультация психолога, чтобы состояние вовремя купировать и не дожидаться ухудшений, которые потребуют медикаментозной помощи.



– Приходилось слышать жалобы на апатию, желание сутками лежать на диване и ничего не делать. Это тоже ковид?



– Не исключено. Есть категория пациентов, которые после выписки как бы «зависают» в болезни. Они продолжают много читать о ней, причем ищут именно отрицательные стороны: сколько умерло, какие новые осложнения дает болезнь. Это плодотворная почва для тех же страхов, они будут только расти.



Нужно понимать, что после ковида практически каждому требуется реабилитация. Выписка из больницы не означает полного излечения, здоровье, в том числе психологическое, требует заботы. Если так уж грустно и депрессивно, нужно не лежать или выискивать страшные новости, а делать все наоборот – отвлекаться от проб­лемы: больше гулять на свежем воздухе, читать любимые книги, смотреть кино, желательно комедийное. Это поможет быстрее восстановиться психологически.



– Расскажите о поведенческих стадиях заболевания.



– Это бывает по-разному. Я сам перенес ковид и могу поделиться своими переживаниями. Как только узнал о положительном результате ПЦР, было и отрицание, когда трудно поверить в случившееся, и страх перед серьезной болезнью. Но он занял всего несколько минут, я собрался и твердо сказал себе: нужно лечиться. Дальше добросовестно выполнял все рекомендации врачей, хоть и сам медик, в споры не вступал, просто доверился им, поэтому терапия оказалась очень эффективной.



Психологическая составляющая имеет огромное значение для успеха в процессе выздоровления. Врачи в своей практике сталкиваются с паническими атаками у пациентов. Их провоцирует страх смерти, то, что им не окажут должной помощи. Часто они наблюдаются и в пост­ковидный период.

У других болезнь проявляется агрессией: они не верят и сопротивляются фактам, мол, это не мой анализ, ошибочный диагноз, я совершенно здоров. Настроенные таким образом люди нередко отказываются лечиться. Работать с ними крайне трудно, поэтому нужна помощь психологов: они убеждают, а мы продолжаем лечить.



Признание проблемы и позитивный настрой на излечение – это половина от эффективности любой терапии.



– Тогда почему у одних возникают психологические и психиат­рические проблемы после ковида, а другие благополучно их обходят? Говорит ли это о том, что ковид выбирает жертвы еще и по каким-то признакам душевного состояния?



– Вообще, говорить, что последствия от ковида кого-то не затрагивают, не стоит. Так или иначе он оставляет о себе память. Одни страдают расстройством памяти, другие – бессонницей или сонливостью, некоторые становятся раздражительными.



Но проблемы, следующие за инфекцией, не связаны с ослаб­ленной психикой, скорее, это относится к свойствам темперамента и характера – когда человек слышит то, чего ему совсем не хочется слышать, он реагирует: слезами, паникой, агрессией и так далее. Поэтому такого рода реакции нормальны, весь вопрос – как долго они сохраняются и тем самым травмируют психику.



– Правда ли, что выраженность психологических последствий зависит от тяжести перенесенного заболевания?



– Да, это достоверный факт. В основном самые глубокие психологические трудности переживают те, кто трудно справлялся с инфекцией.



– Можно ли избавиться от них без участия психолога, и есть для этого какие-то лекарства?



– Конечно можно, но потребуется время. Скорее, такие последствия исчезнут после полного восстановления здоровья. К лекарствам же обычно прибегают при глубоких нарушениях. Среди них есть препараты, которые улучшают сон, снимают напряжение и раздражительность, в том числе мягкого действия, растительного происхождения. Но я не буду их называть, это может сделать только лечащий врач.



– Важно ли для психики, каким штаммом коронавируса заразился человек?



– Нет, имеет значение только то, какие в целом последствия для организма принесла болезнь.



– Насколько опасен коронавирус для людей с так называемой подвижной психикой, подверженных разным психологическим расстройствам?



– Они тяжелее переносят заболевание, в общем физическом смысле тоже, поскольку, как я уже говорил, часто отказываются от сотрудничества с врачом, и лечить их становится очень сложно. Пациенты с психиатрическими заболеваниями и коронавирусом проходят лечение в нашем центре, мы им оказываем комплексную помощь: психиат­рическую и медикаментозную терапию от инфекции.



– Говорят, переживших КВИ часто посещает мысль, что болезнь сильно их изменила, и они никогда уже не смогут жить прежней жизнью. Как побороть этот страх, и что нужно делать родным?



– Такие состояния нередки. Мы наблюдали несколько таких пациентов. Страх смерти у них был настолько велик, что они даже отказывались от пищи, а тем более принимать лекарства. В таких случаях без специальной помощи не обойтись.



А родственникам я рекомендую постоянно быть на связи, поддерживать и стимулировать на продолжение жизни: искать те аргументы, которые делают ее ценной и значимой. У каждого из нас есть память положительных эмоций – когда мы были счастливы, беззаботны и довольны происходящим – к ним нужно постоянно возвращаться, переживать заново.



Важно и окружению пациента уводить внимание от болезни, не нагнетать остановку, меньше говорить о негативных сторонах, наоборот – строить планы на будущее, если нужно, заставлять выходить из дома, жить обычной жизнью.



– Пандемия вообще стала триггером для развития многих травмирующих состояний, например, переживаниях о финансах, о будущем. Как Вы посоветуете выходить из «жизненного тупика»?



– Во-первых, не оставаться наедине со своими пережива­ниями. Лучше поделиться ими со специалистом. Я назову телефон доверия и психологической помощи в нашем центре – 376-56-60. Он работает круглосуточно.



И посоветую работать с проб­лемой самостоятельно. Настраи­вать себя на то, что это временное явление, все закончится, когда мы победим пандемию. Если у психотравмирующей ситуации есть определенный конец, и он четко прорисован, это обнадеживает и дает силы жить.



– И про потерю обоняния после ковида. Это психологическая проб­лема или изменения происходят на органическом уровне?



– Нет, это не психология, нарушение происходит на уровне рецепторов, теряется их чувствительность. Сейчас рекомендации специалистов сводятся к тому, чтобы чаще нюхать цитрусовые. Это дополнительно раздражает рецепторы, и обоняние сможет быстрее восстановиться.

