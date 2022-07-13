Чем слово в блоге отзовется

Президент Казахстана подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за рекламу финансовых и инвестиционных пирамид.

Борьба с финансовыми пирамидами в нашей стране ведется давно, но с переменным успехом. На одной стороне этой битвы – регулятор финансового рынка, эксперты, многочисленные правоохранительные органы и даже высшее руководство страны, неустанно напоминающие граж­данам о том, что бесплатный сыр – это гарантированное пригла­шение в мышеловку и ни один легальный финансовый проект не может гарантировать доходность в сотни процентов годовых. С другой стороны – ослепляющее желание быстрого обогащения, подавляющее критическое мышление и чувство финансового самосохранения. И здесь мы говорим именно о реальных жерт­вах финансовых пирамид. Как известно, большую прослойку клиентов этих псевдофинансовых организаций представляют люди, прекрасно понимающие, что система рухнет, но рассчитывающие успеть «срубить куш» на начальном этапе и выйти из проекта до того момента, когда руководители пирамиды отключат телефоны и исчезнут в туманной дали. К слову, вовремя выйти из пирамиды таким гражданам удается далеко не всегда.

Проблема распространения финансовых пирамид усугубляется тем, что рекламой их деятельности зачастую занимаются популярные блогеры, вайнеры и прочие селебрити с миллионами подписчиков в социальных сетях, верящих на слово своим кумирам. До последнего времени «лидерам общественного мнения» удавалось избегать ответственности за охмурение народных масс. Исключение – расследуемое сейчас уголовное дело, по которому популярные личности проходят подозреваемыми. Но в данном конкретном случае им инкриминируют не просто рекламу, а соучастие в руководстве пирамидой.

На прошедшем недавно заседании Высшего совета по реформам Касым-Жомарт Токаев привел неутешительную статистику, согласно которой за первые пять месяцев текущего года финансовые пирамиды уже завладели имуществом более 17 тыс. вкладчиков на сумму свыше 27 млрд тенге.

«Считаю необходимым учесть в рамках Концепции развития финансового сектора меры, нап­равленные на заблаговременное выявление организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, оперативное реагирование, усиление информирования граж­дан о признаках финансовых мошенников», – поручил тогда Президент.

Подписанные поправки в законодательство, помимо ужесточения наказания за руководство финансовыми пирамидами – с 10 до 12 лет, содержат важную новацию: они вводят уголовную ответственность за рекламу этих противозаконных проектов. Уголовный кодекс дополняется стать­ей, согласно которой рек­лама финансовой (инвестиционной) пирамиды определяется как «личное и непосредственное распространение информации публично или с использованием средств массовой информации или электронных информационных ресурсов, повлекшее вовлечение в нее лиц с причинением значительного ущерба». Максимальное наказание по данной статье предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Есть все основания предполагать, что отныне звезды социальных сетей будут более разборчивыми при отработке рекламных контрактов. Позиция «я не знал, что рекламировал» теперь не сработает. Ведь, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности.