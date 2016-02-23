Статьи Чем трудней дорога, тем сильней человек Вера ЯНВАРЕВА

На писательскую стезю он ступил с богатым жизненным багажом. Первыми ступеньками к литературному поприщу стали педагогическая деятельность и журналистика. Ему довелось работать собственным корреспондентом в областной газете «Коммунизм жолы», а позже, в 1963 году, – в краевой газете «Тың өлкесі».



Дарование Н. Ораза не осталось незамеченным. Вскоре ему доверили должность ответственного секретаря Целиноградского меж­областного отделения Союза писателей Казахстана. Это творческое сообщество было создано по настоянию классика казахской литературы Габита Мусрепова, который считал, что у мастеров пера северного региона должна быть своя организация. Региональное отделение Союза писателей Нургожа Ораз возглавлял более четверти века, до 1991 года. Постоянство, надежность, стремление всегда доводить начатое дело до конца прослеживаются у писателя во всем: в творчестве, в руководящей деятельности, в отношениях с друзьями. Нургожа Ораз личным примером показывал молодым коллегам, как надо работать, где брать материал для своих стихов, рассказов и повестей.



Н. Ораз добился признания не только читательской аудитории, но и мэтров отечественной литературы, которые по-отечески поддержали его советами, предрекая успешную карьеру на литературной стезе. И не ошиблись в своих оценках. Поэтические произведения Нургожи Ораза публиковались в периодических изданиях, на страницах солидных литературных журналов.



Первый сборник стихов поэта Ораза с символичным названием «Тұңғыш кітап» («Первая книга») вышел в Алма-Ате в 1964 году. В нем была представлена не только любовная лирика, но и стихи гражданской тематики. Эти произведения благожелательно встретили читатели и критика, и уже на следующий год Нургожу Ораза приняли в члены Союза писателей Казах­стана. С тех пор его имя постоянно появлялось на обложках новых книг. Поклонники его таланта помнят опубликованные в 60–70-е годы такие его произведения, как «Кім табады?» («Кто угадает?» – книжка-загадка для детей), «Шұғыла» («Радуга»), «Көңіл көктемі» («Настроение») и другие. Нургожа Ораз создал замечательные художественные образы Героев Социалистичес­кого Труда: Л. Картаузова – в поэме «Тың түлегі» («Парень с целины»), Н. Малгаждарова в поэ­ме «Қырандар ұясы» («Орлиное гнездо»).



За свою творческую жизнь Н. Ораз создал немало поэтичес­ких и прозаических творений. Ему, человеку одаренному от природы и безмерно трудолюбивому, были подвластны практически все литературные жанры. Весьма успешно он зарекомендовал себя как пуб­лицист, литературный критик и драматург. Важной вехой в био­графии поэта стал 1990 год, когда Нургожа Ораз основал региональный литературно-художественный, общественно-политический журнал «Сарыарка» (затем «Жана Сарыарка») и стал его главным редактором.



Нургожа Нарынбаевич написал более 40 крупных произведений. Труд писателя отмечен многими наградами, нагрудными знаками, благодарственными письмами и грамотами Президента и Правительства, четырьмя лауреатскими званиями. Весьма символично, что, когда государственные символы Казахстана были официально перевезены в новую столицу, Нургожа Ораз, будучи одним из достойных представителей творческой элиты, в числе семи аксакалов встречал Президента, давал благословение и вручал ему ключи от города.



С большим уважением к таланту писателя относились академик НАН РК Серик Кирабаев, доктор филологических наук, профессор Серик Негимов, председатель Сою­за писателей Казахстана Нурлан Оразалин, его құрдас (ровесник) – поэт Какимбек Салыков и многие другие. Всегда тепло отзывался о нем известный казахстанский поэт Владимир Гундарев, который ценил Нургожу Нарынбаевича не просто как талантливого писателя, но и как человека, сыгравшего исключительную роль в его творческой судьбе. Своими воспоминания о Нуреке, как Владимир Романович называл Нургожу Нарынбаевича, он делился на страницах «Казахстанской правды» в связи с 75-летием Н. Ораза. Благодаря поддержке Нургожи Ораза, возглавлявшего Целиноградское межобластное отделение Союза писателей Казахстана, молодой поэт (будущий редактор журнала «Нива») Владимир Гундарев, принимал участие в творческих встречах с читателями, а позже стал консультантом по русской литературе в межобластном отделении Союза писателей.



«Можно сказать, что он за руку ввел меня в бурную литературную среду, – писал тогда В. Гундарев. – Когда мы бывали с ним в Алма-Ате на различных творческих мероприятиях, Нургожа Оразов знакомил меня со знаменитыми поэтами и прозаиками, в том чис­ле с Жубаном Мулдагалиевым, Ильясом Есенберлиным, Ануаром Алимжановым, своими земляками-кустанайцами Туманбаем Молдагалиевым, Сырбаем Мауленовым, Гафу Каирбековым и другими прославленными мастерами писательского цеха». Заметим, что 20 лет Н. Ораз и В. Гундарев работали вместе. Занимались поиском и поддержкой молодых дарований, разбором рукописей многочисленных авторов, лучшие из которых издавались, всячески опекали талантливых начинающих поэтов и прозаиков.



Нургожа Ораз способствовал творческому росту даровитых литераторов А. Шаяхметова, Г. Ахметчина, С. Кенжахметова, К. Салгарина, К. Абилова, С. Тургынбекова, Н. Мукатова, Т. Кажибаева, М. Кангожина, М. Бектемировой и других «областников». При заинтересованном отношении своего наставника они вошли в большую литературу и ныне являются признанными в республике писателями. Большое значение Нургожа Нарынбаевич придавал популяризации литературы среди населения, постоянно бывал в творческих поездках по районам не только Целиноградской, но и других областей. По линии общества «Знание», по путевкам Бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей Казахстана, а с созданием общества книголюбов и под его эгидой выступал вместе с другими литераторами со стихами в сельских школах и клубах, в ремонтных мастерских и на животноводческих фермах, на полевых станах и отдаленных чабанских отгонах.



В степном Приишимье не было, пожалуй, ни одного населенного пункта, куда бы не дотянулись писательские маршруты. Тогда писателей знали в лицо. Во время тех плодотворных поездок они знакомились со знаменитыми целинниками, прославленными земледельцами и животноводами, истинными героями-тружениками. Писали о них в стихах и прозе.



В конце 1990 года было решено издавать литературные журналы «Сарыарка» и «Нива». На этом нелегком поприще, преодолевая неи­моверные финансовые трудности и различные препоны, редакторы изданий Н. Ораз и В. Гундарев действовали совместно, поддерживая друг друга. В таком многосложном деле Нургожа Ораз проявил поразительное терпение, выдержку, упорство. Не случайно же в его стихах «Сквозь буран», переведенных на русский язык еще в 60-е годы московским поэтом Адольфом Дихтярем (жившим в ту пору в Целинограде), есть такие строки: «А потом, оглянувшись на пройденный путь, ⁄ Ощутишь ты, что не был счастливей вовек, ⁄ Потому что постигнешь вечной истины суть: ⁄ Чем опасней дорога, тем сильней человек». Пожалуй, это можно считать девизом, жизненным кредо Нургожи Нарынбаевича.



Знаменательным для писателя был год его 75-летия, когда алматинское издательство «Казыкурт» выпустило собрание сочинений Н. Ораза в семи томах. В первый и второй вошли стихи и поэмы, в третий – повести, в четвертый том – историческая публицистика, в пятый и шестой – литературоведческие статьи и исследования, в седьмой – роман «Пепелище».

В издательстве «Жазушы» увидел свет двухтомник избранных стихов с предисловием народного писателя Казахстана Туманбая Молдагалиева. В алматинском издательстве «Арман» вышла книга стихов для детей «Ак-Марал», а затем – книжка-картинка для детей и сборник «Заря независимости», в который включены стихи и одноимен­ная поэма. При спонсорстве акимата Костанайской области издана книга «Куда идет мир?», которую составили статьи Н. Ораза мировоззренческого характера и общественно-политического звучания. Писательскому труду Н. Ораз посвятил более 50 лет, 20 из них он отдал своему детищу – журналу «Сарыарка», высокую оценку которому давали многие литературные и общественные деятели, в том числе писатели Зейнолла Сериккалиев и Абиш Кекилбаев. Имя писателя сегодня известно не только в Казахстане, но и за его пределами. Его произведения получили высокую оценку в отечественных СМИ, положительные рецензии в зарубежных изданиях.



Весьма примечательно, что на своем 80-летии Н. Ораз сказал, что за эти годы он увидел в своей стране столько исторических перемен, что счастлив, дожив до этих лет. Среди многочисленных заслуг нельзя не отметить вклад в организацию айтысов акынов и его участие в молодые годы в театральных спектаклях как исполнителя ролей Абая, Ибрая, Шокана. Следует сказать и о том, что особой заботой Нургожи Нарынбаевича было развитие казахского языка.



О Нургоже Нарынбаевиче трудно говорить в прошедшем времени. Заслуженный деятель Республики Казахстан, член правления Союза писателей Казахстана с 1966 года, лауреат премии Союза журналистов РК имени Мухамеджана Сералина, известный поэт, прозаик и публицист, он многое дал людям. Его творчество актуально и любимо читателями, и забвение писателю не грозит.

