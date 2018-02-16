​Чем занять работника

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Клара Тишкамбаева

Организаторы конференции намерены определить, насколько доходы от трудовой деятельности покрывают потребности людей в товарах и услугах, каковы расходы государства на покрытие нужд социально незащищенных граждан страны.

Участники отметили важность обеспечения эффективности рынка труда, создания условий для реализации гражданами своего потенциала, а также разработки современных стандартов по всем основным профессиям.

В этих стандартах, сошлись во мнении участники конференции, работодатели и бизнесмены должны четко закрепить, какие знания, навыки и компетенции должны быть у работников, и, исходя из требований профстандартов, разработать новые или обновить действующие образовательные программы.

В конференции приняли участие руководители и ответственные работники государственных органов, ученые, представители политических партий и некоммерческих организаций.

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