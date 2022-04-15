Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жамбакин сообщил о планах по снижению нагрузки на госслужащих – в ведомстве хотят значительно сократить отчетность, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Аскар Жамбакин сообщил, что в прошлом году и в начале этого года был проведен анализ отчетов.

«Около 500 уникальных форм отчетов запрашивается госорганами друг у друга. Это то, чем заняты госслужащие целыми днями. Специалисты только и делают, что заполняют формы друг для друга, для разных госорганов. На сегодня не более 30% отчетов у нас автоматизировано. Большая часть дублирует показатели. Мы ставим себе цель снизить количество отчетов до 50% в горизонте ближайших лет. До следующего года исключить, как минимум, дублирующие, перевести сбор технических данных», – сообщил Аскар Жамбакин.

По его словам, в каждой сфере должен появиться цифровой учет.