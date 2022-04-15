Село с необычным названием Дамса отделяют от столицы 72 километра пути по автобану. Жизнь рядом с этой пульсирующей все 24 часа в сутки «рекой» из автомашин – еще одна отличительная черта данного населенного пункта. Но и на этом его особенности не заканчиваются: в сельских акимах у дамсинцев – женщина, к которой определение «слабая» уж точно не подходит.

Близко, но не город

Одноименный сельский округ, в который входят три поселка, по многим приметам похож на пригород с типичными для такого расположения реалиями: челночной работой местных жителей и изрядной долей оседающих здесь трудовых мигрантов. А еще характерной для таких территорий неоднозначностью: вроде близко к городу, но уже точно не город... Впрочем, все это не мешает Дамсинскому сельскому округу оставаться полноценной административно-территориальной единицей со всеми ее проблемами и вопросами.

По словам сельского акима Гульнары Абдрахмановой, во вверенный ей округ, помимо Дамсы, входят село Степное и поселок Научный. Все население – без малого 5 тыс. человек. Из них 2 400 сельчан проживают в Дамсе – административном центре округа.

Часть жителей ездит на работу в столицу, остальные заняты на здешних предприятиях и в учреждениях, государственных и частных. В округе есть кресть­янские, фермерские хозяйства, специализирующиеся на животноводстве, выращивании огородной продукции. Сфера малого бизнеса представлена магазинами, двумя кафе, мас­терскими по ремонту машин, шиномонтажным цехом, гостиницей, заправочной станцией, пивзаводом, овощехранилищем.

Имеются даже частные бани. Из бюджетных организаций – медико-социальное учреждение для ветеранов (бывший дом престарелых), три общеобразовательные школы (по одной на каждое село) с обучением на государственном и русском языках, врачебная амбулатория.

По мнению акима, в целом дамсинцы живут неплохо. Самое главное – для человека, который хочет трудиться, работа найдется всегда. Вот намечается открытие в селе нового мебельного цеха, значит будут дополнительные рабочие места. Во всех трех населенных пунктах имеется цент­ральный водопровод. В много­квартирных домах Дамсы есть и канализация.

Вот только с качеством воды – проблема. Дело в том, что из кранов она бежит с неприятным запахом, да таким, что использовать ее для кухонных нужд хозяйки наотрез отказываются…

Мечта о чистой воде

Как выяснилось, система водоснабжения сел была запущена еще в минувшем веке и с тех пор не менялась. Основными источниками питьевой воды здесь служат два открытых искусственных пруда-накопителя. Они представляют собой огромные водные чаши с уже сформировавшейся за время экологической средой. Поэтому на прудах есть и рыбалка, в том числе зимняя.

– Из первого пруда-накопителя вода поступает через систему шлюзов в канал, откуда направляется во второй, основной, – рассказывает Гульнара Женисовна.– Перед тем как попасть в водопроводную сеть, проходит технологический блок фильтрации и очистки. С очисткой дела обстоят неплохо, вода к потребителям приходит без примесей, чистая, но вот ее запах... Никак не можем от него избавиться. Причина в том, что на главном пруду из-за полной изношенности перестали действовать шлюзы-затворы. Не поднимаются и не опускаются – отказали отвечающие за это механизмы. Поэтому вода сбрасывается в канал через так называемые верхние «окна» в виде проемов в теле шлюзов.

А поскольку отсутствует ниж­ний сброс, на дне водоема начали накапливаться отложения, вода стала застойной, насыщенной неприятным запахом.

Более того, долгие десятилетия пруды-накопители, включая шлюзовое хозяйство, существовали без необходимой документации в виде технических паспортов. В свою очередь, оказалось, что без них невозможно разработать проектно-сметную документацию для реконструкции этих объектов жизнеобес­печения.

После долгих хождений акима сельского округа по инстанциям в 2021 году из бюджета выделили деньги, и технические паспорта были изготовлены. 31 марта текущего года дамсинцы продвинулись еще на шаг к заветной мечте о чистой воде – бюджет ассигновал средства на разработку ПСД по реконструкции и ремонту местной системы водоснабжения. Но до того, как будут реализованы все этапы намеченного проекта и проблема перестанет существовать, должно пройти время. Вода же необходима людям сегодня, сейчас.

– Уже в ближайшее время мы заменим выработавшие свой ресурс фильтры, и, надеюсь, качество воды улучшится, – делится первоочередными планами Гульнара Женисовна. – Это станет промежуточной мерой, чтобы не оставить людей без воды до того, как будет завершен главный проект по реконструкции и ремонту системы водоснабжения округа. Ведь ничто не бьет по самочувст­вию, настроениям граждан так чувствительно, как качество питье­вой воды. Для меня, как акима сельского округа, решение этой задачи остается главным.

У округа свой «кошелек»

Впрочем, дел и забот у сельской исполнительной власти всегда в избытке, ими заполнен каждый день. Часть накопившихся проб­лем удается решать своими силами, без обращения к районной или областной власти.

В 2021 году самостоятельный бюджет округа, то есть казенные деньги, которые аким при одоб­рении местного сообщества мог использовать на нужды округа, составил 21 млн 700 тыс. тенге. Что же удалось сделать благодаря этому «кошельку»?

Сельский аким начинает перечислять... Установили две крытые остановки общественного транс­порта, оборудовали торговую точку для сельчан, желающих продать в сезон свои овощи, ягоду и свежую зелень, обустроили четыре мусорные площадки, в трех селах установили 11 мусорных контейнеров. Еще в активе полезных дел сельского акима – две новые детские площадки, оборудованные на деньги бюджета округа. Всего же в минувшем году их здесь появилось шесть. Не считая фонарей ночного освещения.

Дороги, как известно, особая тема, в том числе для села. В 2021-м удалось обновить часть местных улиц. На 6,2 км был уложен новый асфальт. Причем к дорожному ремонту в округе подошли по-хозяйски – применили фрезерование, при котором в дело идет старый асфальт. Его срезали, а затем измельчили, смешали с вяжущими компонентами при помощи специальной техники. Полученную асфальтную массу использовали для покрытия нуждающихся в ремонте улиц. Уложенный слой прессовался катками.

В итоге улицы получили хоть и не новое, но уже более качественное, нежели при обычных инерт­ных материалах,асфальтовое покрытие. Да и для бюджета такое решение оказалось дешевле. Поэтому фрезу использовали во всех трех населенных пунктах округа. Правда, о полном решении местных дорожных проблем пока говорить не приходится. К примеру, в самой Дамсе еще предстоит заасфальтировать три из шести имеющихся улиц.

Взялась аким и за застарелую проблему отопления сельских многоквартирных домов. Когда-то они снабжались теплом централизованно, но уже давно наступила эпоха угольных печек. Их установили в каждой квартире, и неизбежные проблемы, связанные с такого вида отоплением, – таскание по лестницам дров и ведер с углем, вынос на улицу золы, чистка дымоходов – реальность сегодняшней Дамсы. Впрочем, дело сдвинулось с мерт­вой точки – разработана ПСД для угольной котельной села. Поэтому недалек тот день, когда здешние сельчане распрощаются со своими печными проблемами.

Еще одна забота сельского главы и местного сообщества касается внешнего вида фасадов многоэтажных домов. Наверное, их не обновляли со времен сдачи в эксплуатацию, а это век минувший, десятки лет. Между тем покончить с серыми, унылыми фасадами, их в селе хватает, – еще один способ повысить социальный настрой земляков, их отношение к жизни. Поэтому свежая краска обязательно появится на стенах сельских домов, такова позиция местной исполнительной власти.

человек, в которого верят

Как же относятся дамсинцы к своему акиму, есть ли между ними мостик взаимопонимания, наконец, «слышит» ли окружная власть голос народа? Чтобы найти ответы на эти вопросы, прошел по улицам Дамсы.

Завожу разговор с женщинами – Людмилой Поповой и Надеж­дой Подгорской. В один голос они говорят, что такого беспокойного акима у них еще не было. Гульнара Женисовна и на своей страничке в социальных сетях всегда активна, отвечает на поступающие от жителей воп­росы. Это мнение разделили и местные предпринимательницы Наталья Битнер, Людмила Мирошниченко, Анар Нугумарова, другие жители села.

К слову, дамсинцы отдают за нее свои голоса и на интернет-площадке в социальных сетях, созданной для оценки работы акимов. Деловые качества этой женщины отмечают и в акимате Шортандинского района.

Найдутся, наверное, и недовольные, не без этого, но в целом своим акимом люди довольны. Поэтому информация о том, что Гульнара Абдрахманова по итогам интернет-голосования за февраль вошла в первую пятерку лучших сельских и поселковых акимов не района и даже не области – страны (!), не вызвала особого удивления. Выходит, жителям Дамсинского сельского округа сильно повезло с главой, и они это хорошо осознают.

«Трудно быть женщине сельским акимом?» – поинтересовался я у Гульнары Женисовны. Она ответила, что, да, трудно. Но вместе с тем интересно.

Любой проект, идея, которые родились в голове и могут принести пользу, – это всего лишь мечта. И она таковой и останется, если ее не обосновать перед доверяющим тебе народом, а также кругом вышестоящих должностных лиц. И много труда предстоит вложить в осуществление большой ли, малой мечты. Победа всегда трудна, но тем она дороже...

По словам главы Дамсы, домашние уже смирились с ее ненормированным рабочим днем, отсутствием выходных и другими «привилегиями».

Нынешний зимний сезон выдался особенно щедрым на бураны. Из-за метельной пелены и переметов автобан закрывался несколько раз, что сопровождалось эвакуацией в Дамсу людей из застрявших в снежных пробках автомашин. Аким и ее команда становились спасателями. В последние затяжные мартовские бураны эвакуация оказалась наи­более массовой – 350 человек вызволили из снежных заносов, включая детей.

– Мы их разместили в школе, – вспоминает аким. – Поили чаем, кормили. Уже ночью по нашей просьбе сельские предприниматели открывали магазины, чтобы выдать продукты питания. У кого-то из застрявших в снежных пробках были неполадки с техникой – помогали, открывали магазин автозапчас­тей. Что делать, такая работа. Самое главное – справились, обошлось.

По роду своих обязанностей сельскому акиму ежедневно приходится контактировать с самыми разными людьми, к каждому искать свой подход.

Нервы отнюдь не железные, возможны и диалоги на повышенных тонах. Поэтому Гульнара Абдрахманова убеждена в том, что сельским акимам, как и полицейским, нужна служба психологической поддержки. Чтобы снимать стрессы, предот­вращать нервные срывы.

Ну а в общем, работа захватывает, главное – можно увидеть результаты своего труда, порадоваться со всеми вместе большим и малым улучшениям в жизни. Возможность, которой стоит дорожить и делать для блага людей полезное, невзирая на трудности.