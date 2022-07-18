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Чемоданное настроение
Серик Кабдулов

Саквояжи и чемоданы по всему Атырау искали актеры русского народного театра. Цель – создать чемоданное настроение на сцене.

И актерам удалось удивить жителей города. Сначала – объяв­лением, которое недели за две до спектакля размес­тили в соцсетях с просьбой предос­тавить чемоданы. Они, как оказалось, нужны были для создания вокзальной атмосферы. Отметим, что отзывчивые горожане принесли порядка 25 чемоданов и саквояжей.

Понравился и сам спектакль. Как рассказал режиссер Павел Скляренко, «Чемоданное наст­роение» Анны Богачевой – это пьеса-сказка, которая наст­раивает на позитив.

– Она о том, что у всех у нас присутствует чемоданное наст­роение, а у каждого чемодана есть своя маленькая история. Они иногда хранят тайны и секреты своих хозяев, – говорил Павел Скляренко, который сам впервые не вышел на подмостки.

Павел дал возможность молодым актерам проявить себя на сцене и стоял за кулисами, переживая: как все сложится, как пройдет спектакль? Все получилось! Зрители были в восторге от игры всех актеров, а в особенности – Мираса Жанаталапа (Леня) и Маргариты Фадиной (Фекла). Это как раз новички, заслужившие благодарность публики.

– Постановку я начинал готовить почти два года назад. Но потом случилась пандемия, затем игровой состав изменился, – рассказывает Павел Скляренко. – И вот – долгожданная премьера! Все слилось воедино: мое режиссерское видение, пос­тановка хореографа Мадины Нитокшиной и органичная игра актерского состава.

Интересно, что в спектакле играли представители нескольких этнокультурных объединений: Дарья Шилина (Соня) из украинского ЭКО «Довира», а упомянутая Маргарита – из русской «Былины». Контролера сыграл представитель корейского этноса Иван Ли.

– Спектакль семейный, на него нужно приходить с детьми. А еще «Чемоданное настрое­ние» – это пьеса о внут­реннем одиночестве. Когда человек закрывается, как чемодан. Но все равно приходит время, когда его, как чемодан, нужно открыть, так же, как и открыться всем. Все время быть закрытым нельзя, – пояснил режиссер.

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