​Чемпион антиядерного движения

Ануар Калмыков

Об этом было объявлено на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, организованной по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний, который отмечается в мире 29 августа.

Присвоение Нурсултану ­Назарбаеву нового статуса «Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний», инициировал исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо в знак признания особого исторического вклада в глобальные усилия по построению безъядерного мира. Беспрецедентное решение Елбасы о закрытии 29 августа 1991 года Семипалатинского ядерного полигона, одного из крупнейших в мире, было признано не только первым в истории человечества юридическим запретом на проведение ядерных испытаний, но и стало весомым основанием для учреждения Международного дня.

По задумке инициаторов, «Чемпионы» будут вести целевую информационно-пропагандистскую работу с еще неподписавшими ДВЗЯИ государствами с целью улучшения понимания ими выгод от сотрудничества с ОДВЗЯИ, а также будут делиться своим передовым опытом. В случае Казахстана – это добровольный демонтаж своей ядерной инфраструктуры.

Аналогичного статуса была ­удостоена экс-Президент Финляндии Тарья Халонен. «Чемпио­ны» одновременно становятся членами Группы видных деятелей ОДВЗЯИ.

В ходе Специальной сессии ГА ООН послание Елбасы ­Нурсултана Назарбаева, адресованное участникам мероприятия, зачитал министр иностранных дел Казах­стана Мухтар Тлеуберди.

«Обретя независимость в 1991 году, Казахстан сделал добровольный выбор в пользу отказа от четвертого по мощности на планете арсенала ядерного оружия. История подтвердила правильность данного шага – своим ярким примером мы показали, что на пути к прогрессу и процветанию можно двигаться мирным путем», – подчеркнул Елбасы в своем послании.

Первый Президент РК обратился к международному сообществу с призывом последовать примеру Казахстана и объединить усилия, чтобы остановить ядерное безумие.

«Полагаю, что особую ответственность за завтрашний день планеты несут лидеры США, России, Китая и Европейского союза. Убеж­ден, что если провести саммит в этом четырехстороннем формате, то одной из главных его тем должна стать выработка многостороннего соглашения о поэтапном и пропорциональном сокращении ядерных вооружений. Казахстан готов предоставить свою площадку для данного саммита», – заявил Елбасы в своем призыве.

В нынешнем году традиционное мероприятие высокого уровня ГА ООН проходило в онлайн-формате. Открывая заседание, председатель 74-й сессии Генассамблеи ООН Мухаммад Тиджани-Банде особо отметил ведущую роль Казахстана в продвижении курса на запрещение ядерных испытаний. Он подчеркнул, что с 1945 года в мире было проведено более 2 000 ядерных испытаний с разрушающими последствиями для планеты и нескольких поколений людей.

«Спустя 75 лет с момента создания ООН ядерная угроза по-прежнему существует, тысячи единиц ядерного оружия хранятся на складах и готовы к использованию», – отметил председатель Генассамблеи ООН.

Приветствие в адрес участников мероприятия направил и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он заявил, что нет никаких оправданий для дальнейшей задержки в достижении благородной цели глобального запрета на ядерные испытания, и призвал государства мира подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В свою очередь высокий представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу также добавила, что в нынешней сложной геополитичес­кой обстановке международное сообщество должно удвоить усилия по отстаиванию нормы против ядерных испытаний.

В ходе специальной сессии ГА ООН с участием 300 представителей от государств – членов ООН, авторитетных международных организаций и НПО состоялся содержательный обмен мнениями и оценка текущих усилий по установлению окончательного запрета на ядерные испытания через обеспечение скорейшего вступления ДВЗЯИ в силу.

Участники заседания Генассамб­леи, выражая признательность Казахстану за лидирующую роль в деле нераспространения ядерного оружия, отмечали, что принципиально важно постоянно держать этот вопрос в фокусе внимания международного сообщества. В этом отношении, в частности, отмечалась высокая значимость ежегодного проведения Международного дня действий против ядерных испытаний, инициированного Казахстаном.

