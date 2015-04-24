Чемпион без комплексов Статьи 696 Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы

Фото: Алмат Мухамеджанов

Выросший в семье, где царила любовь, он настолько раскован и свободен от всяческих комплексов, что долго не мог понять, о чем идет речь, когда я пыталась "раскрутить" его на тему, что с диагнозом ДЦП (спазматический парапарез нижних конечностей) ему, наверное, приходится нелегко в нашем несентиментальном обществе. Заявив, что у него есть проблемы и поважнее, он захохотал:



– Я вообще на это (кивает вниз) не обращаю никакого внимания. Меня больше ограничивают не мои ноги и походка, а пустота в карманах.



На каверзный вопрос, как он чувствует себя на молодежных тусовках, на дискотеках, например, Ахат, не задумываясь, ответил:



– Смело! Особенно, если выпью.



Заметив мой изумленный и, может быть, даже осуждающий взгляд, опять развеселился и, чтобы, видимо, успокоить, поспешно добавил:



– Иногда. Еще я курил, но бросил год назад – тренер потребовала. Родители, правда, не знают, я умею скрывать "факты".



…Он родился в 1993 году в Восточно-Казахстанской области в богом забытом поселке Акжар, что на самой границе с Китаем. А в 1996 году родители приняли решение переехать в Алма­ты.



– Первые свои шаги я сделал только лет в семь, – рассказывает Ахат. – Я благодарен своим родителям за то, что они сразу начали заниматься моим лечением. Каждые три месяца мама ложилась со мной в больницу. Сельские врачи никак не могли понять, почему я не встаю на ноги. Когда мне было годика три, семипалатинские врачи поставили диагноз – ДЦП. И родители, побросав все, поехали в Алматы спасать меня. Здесь нашли целителя-китайца, и я прошел у него курс иглотерапии. Потом наскребли денег на операцию у российских докт­оров. До этого вставал только на носочки, после операции смог опираться на стопу. Года два передвигался на костылях, потом бросил их и стал учиться ходить сам.



Родители отдали его учиться в школу для детей с ограниченными возможностями, о чем Ахат до сих пор жалеет.



– Если бы я тогда мог выбирать, конечно, пошел бы в обычную. В интернате свой микромир, живешь, как растение, на всем готовом, ни в чем не нуждаешься. Вышел оттуда в 2010 году, а мне уже 17. К жизни, которая кипела за стенами нашего интерната, пришлось привыкать. Вот сейчас все говорят про инклюзивное образование. Я только "за". Пусть будет тяжело подстраиваться под здоровых детей, но это лучше, чем расти в тепличных условиях.



По словам спортсмена, физические нагрузки очень помогли ему укрепить здоровье. Теннисом Ахат начал заниматься с 5-го класса. Сначала ходил просто так, чтобы убить время. Потом, когда стал выезжать на соревнования, приступил к усиленным тренировкам. Сейчас уже вышел на международный уровень. Он призер Азиатских игр в Малайзии (3-е место), в Лондоне вошел в пятерку сильнейших паралимпийцев. В мае, если клуб паралимпийцев найдет спонсоров, поедет в Чехию, следом – на республиканские соревнования в Павлодар.



После школы Ахат поступил в Центрально-Азиатский технико-экономический колледж (бывший кино­техникум) на программиста.



– В прошлом году получил диплом, – говорит он. – Думал, наконец-то буду работать. Но Зоя Петровна Ананьева, это мой тренер, посоветовала попробовать поступить в академию спорта. Я послушался ее (она же мне как вторая мама) и поступил. Академия – это, конечно, хорошо. Но терять еще четыре года! Когда окончу, мне будет уже 24! А с другой стороны, что бы я мог успеть за это время? Тоже неизвестно. Нет, в принципе это, наверное, хорошо, что поступил учиться.



Как и многие алматинские студенты, Ахат активно совмещает учебу с работой. С января нынешнего года в своем же паралимпийском клубе работает тренером на полставки, до этого – программистом в общественном фонде "Шарапат" для инвалидов.



– Я сто раз слышал, что на работу не берут из-за инвалидности. Ну и что? Меня же тоже с первого раза не взяли. Обещали позвонить после собеседования в одной компании, но не позвонили. И что мне теперь обижаться на весь мир из-за них и устраивать забастовки? Да я даже не обратил на это внимания, а просто пошел дальше. Если одна дверь закрыта, то другая всегда будет открыта. Я вообще не понимаю тех, кто жалуется. Никто в принципе никому ничем не обязан.



Говоря о своих планах, делится сокровенным:



– Жениться и завести ребятишек – это обязательно. Потом нужно заработать побольше денег и путешествовать вместе с ними по миру.



Однако обзаводиться семьей сию минуту Ахат не торопится.



– Зачем? – задается он философским вопросом. – Чтобы год пожить и разбежаться? Мой идеал – такая, чтобы поддерживала и говорила на одном со мной языке. Такую я пока еще не встретил. Но если и встречу, то сразу не женюсь. Мне надо сначала на ноги встать. Думаю, после окончания академии открыть свое дело. Клуб свой спортивный создать, например. Но пока не хватает опыта и знаний. Надо пойти в ученики к кому-нибудь или курсы, может быть, пройти, а то можно так и умереть с несбывшейся мечтой.



Свою жизненную позицию и оптимизм веселый парнишка объясняет просто:



– Я не зацикливаюсь на своем диагнозе, хотя тоже постоянно слышу, что хромой и такой-сякой. В детстве бывало, что и дрался. А потом сказал себе: ну и что, и пусть, что инвалидность. Это я к тому, что все зависит от самого человека. Вот вы все про семью меня расспрашиваете. Родители в самом деле мне очень помогли на начальном этапе. А в спорт я пришел сам, на учебу оба раза по гранту тоже сам поступил. Спорт укрепляет не только здоровье. Могу привести пример. Скажем, идет ответственная игра на соревнованиях, счет перед финалом одинаковый. Чтобы выиграть, нужно сконцентрироваться, чуть облажаешься – и ты уже в лузерах. Вот это – выиграть во чтобы то ни стало, наверное, и помогает быть сильным. Не только в спорте, но и вообще в жизни я тоже хочу все и сразу. Квартиру, например, свою.



Сказав это, Ахат опять залился смехом:



– Так нельзя, да? Но я такой – мне хочется быстрее пробиться вверх.