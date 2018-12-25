Чемпион "Казахстан Барысы" попался на допинге

Спорт
Фото с сайта egemen.kz
Победитель "Казахстан Барысы-2017" Еламан Ергалиев сдал положительный допинг-тест, сообщает Vesti.kz.

Информацию об этом подтвердили в Национальном антидопинговом комитете. Идет расследование, поэтому вещество, на котором попался спортсмен, и возможный срок дисквалификации пока не называются.

Положительную допинг-пробу 23-летний Ергалиев сдал в ноябре на чемпионате Казахстана, на котором занял второе место.

В 2017 году палуан из Кызылординской области выиграл "Казахстан Барысы" и получил приз в 25 миллионов тенге.

Добавим, что в этом году Казахстан уже к концу ноября обновил антирекорд по количеству попавшихся на допинге спортсменов.

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