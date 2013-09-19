Чемпион определится в Алматы

Ну а судьбу чемпионского звания решат две очные встречи лидеров – «БИИК-Казыгурта» (Шымкент) и «СШВСМ-Кайрата» (Алматы), которые состоятся в начале октября в самом большом городе Казахстана.

На сегодня положение команд-участниц таково: «БИИК-Казыгурт» – 64 очка, «СШВСМ-Кайрат» – 61, «Жетысу» – 36, «Кокше» –25, «Шахтер КарГУ» (Караганда) – 20, СДЮСШ № 7 БИИК (Шымкент) – 10, «Астана 64» – 9. В споре лучших бомбардиров впереди Гульнара Габелия из первой команды Шымкента (53 забитых мяча) и алматинка Мария Ялова (46 голов).

Юрий МАКАРОВ