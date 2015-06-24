Чемпион отправится в Мюнхен Статьи 649 Юрий ЛИФИНЦЕВ

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Уже сам по себе титул победителей – престижный трофей для любой из команд. Ну а если вспомнить, какую главную награду традиционно получает чемпион этой социальной акции "Навстречу мечте", проводимой благотворительным фондом "Бауыржан", партией "Нур Отан" и Федерацией футбола Казахстана, то станет понятно, сколь важна была решающая победа для финалистов турнира.



Два года назад первые чемпионы в качества поощрения получили возможность съездить в Испанию на встречу с прославленной командой "Барселона", в 2014-м казахстанские ребятишки посетили Италию и познакомились с игроками знаменитого "Милана". А в нынешнем году призом для чемпионов турнира «Навстречу мечте» станет августовская поездка в Германию на один из матчей с участием мюнхенской "Баварии".



Одним словом, не приз, а сказка. На запасном поле Центрального стадиона Алматы в борьбу за первое место включились команды "10 регион" (Костанай), "Семей", "Таншолпан" (Караганда), "Барыс" (Алматинская область), "Тулпар" (Тараз), "Арыс­тан" (Акколь), "Каратал" (Уштобе) и MS17 (Актау). В общей же сложности в турнире приняли участие 216 футболистов в возрасте от 11 до 14 лет.



В финале встретились "Таншолпан" и "Тулпар". В первом тайме карагандинцы сумели распечатать ворота сверстников из Тараза, после перерыва они же имели игровое и территориальное преимущество, но счет остался неизменным. Золотые медали чемпионов и путевку на мюнхенский стадион Allians Arena получили юные футболисты из шахтерской столицы Казахстана.



В матче за третье место сошлись прошлогодние чемпионы – игроки Алматинского областного детского дома № 1 и команды "Арыстан" из Акколя. Команда "Барыс" одержала победу со счетом 4:2 и получила бронзовые награды.



Лучшим игроком финального турнира признан Расул Тютин ("Каратал"), самым метким бомбардиром – Стас Юрченко ("Таншолпан"). В номинациях "лучший вратарь", "защитник", "полузащитник" и "нападающий" специалисты отметили Николая Смаля ("Тулпар"), Абеу Канагата ("Барыс"), Берекета Байжанова (MS17) и Никиту Кострыкина ("Семей").