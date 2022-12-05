Чемпион победил в суде с многомиллионным иском к Министерству культуры и спорта РК

Победитель Сурдлимпийских игр, дзюдоист Еркебулан Канафин одержал в суде верх над профильным министерством. Пресс-служба СМАС Астаны сообщила, что спортсмен обратился с иском об оспаривании решения Министерства культуры и спорта в отказе в выплате денежного поощрения, сообщает Kazpravda.kz.

«Свои требования он мотивировал тем, что в мае 2022 года Бразилии проходили XXIV летние Сурдлимпийские игры, на которых им завоевана золотая медаль по сурдо дзюдо. Однако ему было отказано в выплате денежного поощрения, предусмотренного для чемпионов международных спортивных соревнований.

Министерство просило в иске отказать, мотивировав тем, что спортсмен не входил в утвержденный Министерством состав национальной сборной и спортивной делегации. Участие в Сурдлимпийских играх Канафин Е. принял по заявке Национального сурдлимпийского комитета Республики Казахстан, что, по мнению профильного министерства не соответствует нормам законодательства», - рассказали в Специализированном межрайонном административном суде Астаны.

Решением суда от 30 ноября 2022 года требования истца были удовлетворены.

«Суд признал незаконными действия Министерства культуры и спорта по отказу в выплате денежного поощрения и обязал произвести выплату денежного поощрения в размере установленном постановлением Правительства Республики Казахстан.

Удовлетворяя требования, суд указал, что Канафин Е.К. был включен в заявку Национальным сурдлимпийским комитетом РК на участие в Сурдлимпийских играх и факт получения золотой медали не оспаривается.

Решение в законную силу не вступило, у Министерство есть два месяца на его обжалование», - резюмировали представители суда.

Отметим, что размер вознаграждения для победителей Сурдлимпийских игр установлен в едином размере с аналогичными достижениями на Олимпийских и Паралимпийских играх, и равняется 250 000 долларов.

Напомним, в мае сборная Казахстана завоевала на Сурдлимпийских играх 3 золотые, 7 серебряных и 18 бронзовых медалей.