Чемпион подтвердил свой титул Свежий выпуск 442 Сергей ГОРБУНОВ

Металлурги ферросплавного завода любят спорт и особенно те виды, где нужно «тягать железки» и мериться силой на руках. Здесь они – неоднократные чемпионы. В последнее время у заводских атлетов появилась новая «забава» – экстремальное поднятие тяжестей в так называемом силовом марафоне. Он всегда собирает множество зрителей, так как людям интересно посмотреть на сверхвозможности человека. Особенно если такой силач работает с тобой вместе на заводе. В канун прошедшего Дня металлурга в Аксу состоялся очередной традиционный турнир по силовому экстриму.

На протяжении нескольких часов 10 участников состязались в шести напряженных турах силового марафона. На каждый этап отводилось определенное время, что не позволяло атлетам расслабиться ни на секунду. Начальным испытанием для них стал подъем бревна. 90-килограммовый «снаряд» наглядно продемонстрировал первых лидеров. Два снаряда, чей суммарный вес составлял 160 кг, претенденты мужественно несли на дальность дистанции в течение 75 секунд.

Очень зрелищными стали испытания, где участники должны были поднять 400-килограммовую платформу, пронести 250-килограммовое коромысло и «побороться» с огромной тяжеловесной покрышкой трактора «Кировец», которую предлагалось поднимать и бросать наибольшее количество раз за полторы минуты. Завершающим этапом программы турнира стала буксировка полуторатонного внедорожника. Участники тянули его на скорость по заданной дистанции под крики и аплодисменты болельщиков.

– Мы стараемся вовлечь в спорт как можно больше жителей нашего города, охватив все возрастные категории: от ветеранов до детей. Аксу по праву считается спортивным городом, только на нашем заводе ферросплавов более 700 человек систематически занимаются спортом. В первый же год, когда мы только попробовали провести силовой экстрим, а это было три года назад, у этого вида соревнований появилось много поклонников и болельщиков. Радует, что с каждым годом состав участников меняется, – отметил спортивный инструктор Аксуского завода ферросплавов Владимир Кресс.

…И вот жюри подвело итоги. Победителем силового экстрима вновь стал электромонтер цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики Аксуского завода ферросплавов 29-летний Антон Котляков – чемпион прошлогоднего турнира, более шести лет активно посещающий тренажерный зал. Второе место занял павлодарский спортсмен Денис Ненашев. Третьим в состязании силачей был дебютант соревнований, водитель автотранспортного цеха АксЗФ Михаил Ларин. С заслуженными наградами призеров турнира поздравили директор предприятия Сергей Прокопьев и председатель профсоюзного комитета Николай Сухотерин. Все участники соревнований получили ценные призы.

– Занятия в тренажерном зале – это особый вид спорта, – говорит победитель третьего силового экстрима. – Здесь спортсмену приходится бороться только с самим собой, в частности со своей ленью. Так и в силовом экстриме, где также идет борьба со своими слабостями. Безусловно, физическая сила очень важна, но гораздо нужнее выносливость, ведь каждое упражнение необходимо выполнять по нескольку раз, и чем больше, тем лучше. Так, для меня самым сложным испытанием было поднятие платформы. Очень доволен тем, что вновь испытал себя, опробовал свои силы и что все получилось.



