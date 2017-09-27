​Чемпион в биатле и триатле

Акмолинский спортсмен Аян Бейсенбаев показал лучший результат на чемпионате мира по биатлу и триатлу в Вивейро (Испания). Всего в первенстве планеты приняли участие 500 атлетов из 21 страны. Турнир прошел в формате личных состязаний и смешанных эстафет в различных возрастных группах: от юношей до 9 лет до мастеров до 79 лет.

Помимо золотой медали Аяна Бейсенбаева, «серебро» завоевал Темерлан Темиров, а «бронзу» принес Арман Кыдыртаев. В эстафете микс по юношам «серебро» завоевали Дэнис Туницкий и Ашраф Камалова, а в эстафете микс по юниорам на третьем месте Аян Бейсенбаев и Надеж­да Бекмагамбетова. По итогам соревнований сборная Казахстана в турнирной таблице чемпионата мира по биатлу и триатлу заняла лидирующую позицию.

Биатл и триатл – первые, начальные ступени, с которых начинается обучение детей современному пятиборью. Биатл – это бег и плавание, а триатл – следующая ступень, где уже нужно метко стрелять. Не так давно они были признаны официальными видами спорта, по ним стали проводиться соревнования, в том числе международные.