Четыре лучшие команды получат путевки на мировое первенство 2027 года в Венгрии, передает Kazpravda.kz
В первом матче группового этапа сборная Казахстана одержала победу над командой Австралии.
Встреча завершилась со счетом 37:18.
Напомним, что на континентальном первенстве наша сборная выступает в группе B, в которую также вошли Южная Корея, Узбекистан и Индия.
Следующий матч казахстанские гандболистки проведут сегодня, 24 ноября, против Индии.
Чемпионат Азии продлится до 3 декабря. Четыре лучшие команды получат путевки на мировое первенство 2027 года в Венгрии.