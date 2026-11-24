Четыре лучшие команды получат путевки на мировое первенство 2027 года в Венгрии, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК РК

В первом матче группового этапа сборная Казахстана одержала победу над командой Австралии.

Встреча завершилась со счетом 37:18.

Напомним, что на континентальном первенстве наша сборная выступает в группе B, в которую также вошли Южная Корея, Узбекистан и Индия.

Следующий матч казахстанские гандболистки проведут сегодня, 24 ноября, против Индии.

Чемпионат Азии продлится до 3 декабря. Четыре лучшие команды получат путевки на мировое первенство 2027 года в Венгрии.