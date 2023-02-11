Чемпионат Азии по легкой атлетике стартовал в Астане

Торжественное открытие соревнований состоялось с участием премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Кazpravda.kz со ссылкой на UKIMET .

Фото: t.me/UKIMET

10 февраля в столичном спорткомплексе "Qazaqstan" открылся Х Чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях.

Открывая мероприятие, глава Правительства зачитал приветственное письмо президента Касым-Жомарта Токаева.

"В Казахстане придают особое значение сфере спорта. В нашей стране созданы все условия для занятия профессиональным и массовым спортом. Большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. Наглядным подтверждением этого является данный легкоатлетический комплекс, вмещающий более 6 тысяч человек.

Казахстанские спортсмены успешно выступают и отстаивают честь страны на крупнейших мировых состязаниях. Они служат примером для подрастающего поколения и вдохновляют молодежь на яркие победы. Уверен, что проведение Чемпионата Азии в Астане придаст нового импульса развитию легкой атлетики в нашей стране. Мы и впредь будем укреплять сотрудничество с международными организациями в этой сфере. Желаю всем вам крепкого здоровья и дальнейших успехов!" — отмечается в приветствии главы государства.

В свою очередь Алихан Смаилов пожелал всем спортсменам успешных выступлений, а национальной сборной Казахстана — взойти на победный пьедестал чемпионата.

Премьер-министр РК также выразил особую благодарность президенту Азиатской ассоциации легкой атлетики Дахлану аль-Хамаду за помощь в организации и проведении соревнований.

Чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях проводится впервые на территории стран СНГ. В нем принимают участие более 500 спортсменов из 31 страны.

Среди спортсменов будут разыграны 26 комплектов медалей по таким дисциплинам, как бег, эстафетный бег, прыжки в длину, прыжки в высоту, тройной прыжок, прыжок с шестом, толкание ядра и многоборье.

В составе национальной сборной Казахстана 69 атлетов.

Международные соревнования пройдут в Астане с 10 по 12 февраля.