Чемпионат Азии по таэквондо впервые пройдет в Атырау
С 19 по 21 апреля и с 22 по 24 апреля в Атырау пройдет чемпионат Азии по таэквондо WTF среди юниоров и международный турнир по таэквондо "Kazakhastan Open G1", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на mgorod.kz.
По словам руководителя управления физической культуры и спорта Атырауской области Азамата Бекета, в общей сложности в спортивных мероприятиях будут участвовать 800 спортсменов из 30 стран.
"Инициатором данного события стала федерация таэквондо Атырауской области, мы в свою очередь поддержали эту идею, так как подобные мероприятия оказывают благотворное влияние на молодежь, дают ей импульс к развитию. В турнире "Kazakhastan Open G1" спортсмены со всего мира будут бороться за мировые рейтинговые очки для того, чтобы попасть на Олимпиаду. Это первый турнир международного уровня по олимпийскому виду спорта в Атырауской области", – рассказал Бекет.
Как отмечается, помимо Атырау подобные турниры проводились в Лас-Вегасе, Афинах, Акапулько, Анталье, Дохе и Гамбурге.
С 19 по 21 апреля в ФОК "Атырау" будет проходить чемпионат Азии среди юниоров, а с 22 по 24 апреля – международный турнир по таэквондо "Kazakhastan Open G1".