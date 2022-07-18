Общество
Чемпионат Азии по триатлону пройдет в Нур-Султане

В столице с 23 по 24 июля будет проходить чемпионат Азии по триатлону среди атлетов категорий U23 и U19, официальный сайт столичного акимата. В рамках состязаний пройдет V этап Кубка “TEMIRADAM” в “эстафете 2+1” среди атлетов категорий Pro и Age Group и TEMIRADAM Challenge в плавании на 1500 м среди любителей, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из 13 стран. Среди них – сильнейшие триатлонисты из Индии, Китая, Японии, Бахрейна, Тайбэя, Гон-Конга, Таиланда, Кореи, Кыргызстана, Узбекистана, Индии, Макао, Филиппин, Ирана и Казахстана.

Нашу страну на чемпионате представят 15 спортсменов. Первые соревнования среди юниоров (U23 и U17-19) состоятся 23 июля в 07:00. А 24 июля в 08:00 утра сильнейших будут определять среди спортсменов-любителей.

Соревнование проводится с целью развития триатлона в мире, популяризации здорового образа жизни в Казахстане, повышения уровня мастерства и квалификации казахстанских профессиональных атлетов, тренеров и судей.

Отметим, что на время проведения чемпионата часть улиц в городе будет перекрыта. В субботу, 23 июля — с 05.00 до 16.00 часов – время забега профессиональных спортсменов. В воскресенье, 24 июля — с 07.00 до 11.30 часов, когда будут бежать участники-любители.

Маршрут будет пролегать по следующим улицам: пр. Бауыржан Момышұлы (от улицы Токпанова до улицы Кошкарбаева) - ул. Сарайшык (от проспекта Бауыржана Момышулы по мосту М-1) - ул. Шарль де Голь - ул. Шалкыма (от проспекта Бауыржана Момышулы по мосту М-1) - пр. Бауыржан Момышулы.

Просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием и заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

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