Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию перенесли из Астаны в Алматы

Спорт

Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил об изменении места проведения чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию 2027 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Первоначально соревнования планировалось провести в Астане, однако по согласованию с Союзом конькобежцев Казахстана было принято решение о переносе турнира в Алматы.

Чемпионат пройдёт с 9 по 14 февраля на "Алматы Арене".

Отметим, что Казахстан впервые примет чемпионат четырёх континентов.

В 2025 году турнир выиграл Михаил Шайдоров, а в 2015-м победителем становился Денис Тен. У женщин Элизабет Турсынбаева была третьей в 2019-м.

#Спорт #фигурное катание #НОК

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