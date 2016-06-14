Чемпионат для безумных фанов?

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Юрий ЛИФИНЦЕВ
Особенно «зажигают» понаехавшие со всех сторон фанаты участвующих команд. Предматчевые посиделки в пивнушках, песни на всю ночь, стычки, перерастающие в грандиозные драки в мирной французской провинции... Признаться, это уже начинает надоедать, хотя еще далеко не все страны выставили на всеобщее обозрение свои группы поддерж­ки. А те, кто уже отличился, похоже, результатами дебюта остались не очень довольны и готовы закрепить успех во втором туре группового этапа.

И на этом фоне как-то блекло выглядит сам турнир, проходящий пока без особо ярких матчей, очень уж красивых голов и совершенно без непредсказуемых результатов. И это не совсем понятно: ведь только в первом туре команды могут позволить себе ошибки и имеют шанс на риск, только на старте все по-настоящему равны и не признают авторитетов. А что же на Евро-2016? Пока здесь выигрывают те, кому это было предсказано после жеребьевки.

Не стал исключением и первый матч чемпионата с участием хозяев – французов и сборной Румынии. Тут, как говорится, не мытьем, так катанием: плывший было к ничейному причалу поединок определился с победителем аж на последней минуте после классного удара Димитри Пайе. Фавориты этой встречи победили – 2:1.
Швейцарцы, фавориты поединка с Албанией, ждать до финального свистка не стали и решили исход матча в свою пользу уже на 15-й минуте после удара Фабиана Шера – 1:0. Команда Германии, забив первый мяч украинцам на 19-й минуте, затем закрепила свой успех уже в компенсированное время – 2:0.

Кто еще должен был выигрывать в первом туре? Наверное, Польша у Северной Ирландии. И выиграла – 1:0. Возможно, Англия – у России, там все к тому и шло, но удар подключившегося в атаку защитника Василия Березуцкого на третьей компенсированной минуте второго тайма поделил очки между соперниками.
Еще в двух матчах шансы соперников рассматривались примерно как равные. Однако Уэльс со счетом 2:1 выиграл у Словакии, а Хорватия – у Турции (1:0). Но тут тоже все в пределах допустимого, тем более что у валлийцев есть Гарет Бейл, а у хорватов – Лука Модрич. У словаков и североирландцев таких мировых звезд в составах нет. Вот как раз Бейл и Модрич и нанесли по воротам соперников неотразимые удары.

Голов пока забито не так много – всего 13 на 7 игр. Вчера на чемпионате был очередной игровой день с тремя привлекательными матчами. И с тревожными ожиданиями очередных вылазок безумных фанатов. Во всяком случае, результаты их поединков на улицах городов и трибунах стадионов куда менее прогнозируемые, чем цифры в турнирной таблице играющих во Франции команд.

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