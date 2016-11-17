Чемпионат Казахстана по дзюдо стартовал в Кызылорде

В Кызылорды состоялось торжественное открытие чемпионата РК по дзюдо, в котором принимают участие свыше 400 спортсменов в 14 весовых категориях из всех регионов Казахстана, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акима области.
Аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев поздравил участников с открытием соревнований и пожелал им удачи.
"В нашем регионе дзюдо – один из основных видов спорта. На сегодняшний день этим видом спорта занимаются 1 600 атлетов области, 30 из них входят в состав национальной сборной. Данный вид борьбы не чужд казахам, так как его приемы очень похожи на қазақ күресі. Надеюсь, что у нас будет еще немало выдающихся дзюдоистов. Сейчас среди юниоров отличились чемпион Олимпийских игр, первый чемпион мира среди молодежи Бауыржан Жауынтаев, чемпион мира Магжан Шамшидин, чемпионы Азии Жаксыбек Женисбек и Акерке Мырзабек. А на прошедшем недавно в области отборочном туре Кубка конфедерации наши земляки отлично показали себя и получили путевку на финальный тур, который пройдет 3–4 декабря в Алматы", – отметил глава региона.
Первый вице-президент федерации дзюдо РК Маратбек Мыктыбеков также поздравил спортсменов, отметил отличные успехи Кызылординской области в развитии массового спорта и вручил вице-президенту областной федерации дзюдо Ишанбеку Жумабаеву сертификат на комплект татами.
Чемпионат завершится 19 ноября.