Чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике пройдет в столице

24 ноября в Астане стартует лично-командный чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике среди юношей и девочек 2008 года рождения и моложе, передает официальный сайт столичного акимата.

фото с сайта акимата Астаны

Турнир будет проходить в здании СДЮШОР № 5 по ул. Баршын, 30/2.

По предварительной заявке в чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике примут участие более 180 спортсменов из всех областей республики и Астаны, Алматы и Шымкента.

По итогам состязаний будут разыграны комплекты медалей и дипломов в каждой весовой категории, а также названы победители и призеры в общекомандном зачете.

Церемония открытия чемпионата состоится 24 ноября, соревнования продлятся до 29 ноября.