Чемпионат Казахстана поднялся в рейтинге сильнейших футбольных лиг мира

Спорт
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Фото с сайта alau.kz
Казахстанская Премьер-лига (КПЛ) поднялась на 45 позиций в рейтинге национальных чемпионатов по итогам 2014 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), передает Kazpravda.kz со ссылкой на vesti.kz.

Так, в обновленной табели о рангах КПЛ с 418 очками в активе занимает 38-е место. Годом ранее чемпионат Казахстана располагался на 83-й строчке рейтинга.

"Лидером рейтинга IFFHS пятый год подряд остается испанская Примера (1 259 очков). На второе место с четвертого поднялась итальянская Серия А (998), а на третье опустилась английская Премьер-лига (958). Аргентинская Примера (938) переместилась с шестой на четвертую позицию. Пятерку сильнейших чемпионатов мира замыкает немецкая бундеслига (912), потерявшая два места по сравнению с предыдущим годом", – говорится в информации.

"Российская Премьер-лига потеряла четыре позиции и теперь занимает 12-е место. В топ-50 рейтинга также находятся чемпионаты Украины (19-е место, 594 очка), Беларуси (36, 437), Азербайджана (37, 421), Молдавии (40, 405), Эстонии (45, 380). Самым слабым турниром признан чемпионат Сан-Томе и Принсипи", – добавила пресс-служба федерации.

Ранее IFFHS опубликовал рейтинг сильнейших футбольных клубов мира. Лучшим казахстанским клубом 2014 года был признан ФК "Астана", занимающий 135-е место. При этом в рейтинге чемпион Казахстана-2014 обошел такие клубы, как московский ЦСКА, римский "Лацио", турецкий "Галатасарай", итальянский "Милан" и французский "Марсель".

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