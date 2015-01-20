Чемпионат Казахстана поднялся в рейтинге сильнейших футбольных лиг мира

Фото с сайта alau.kz
Казахстанская Премьер-лига (КПЛ) поднялась на 45 позиций в рейтинге национальных чемпионатов по итогам 2014 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), передает Kazpravda.kz
со ссылкой на vesti.kz.
Так, в обновленной табели о рангах КПЛ с 418 очками в активе занимает 38-е место. Годом ранее чемпионат Казахстана располагался на 83-й строчке рейтинга.
"Лидером рейтинга IFFHS пятый год подряд остается испанская Примера (1 259 очков). На второе место с четвертого поднялась итальянская Серия А (998), а на третье опустилась английская Премьер-лига (958). Аргентинская Примера (938) переместилась с шестой на четвертую позицию. Пятерку сильнейших чемпионатов мира замыкает немецкая бундеслига (912), потерявшая два места по сравнению с предыдущим годом", – говорится в информации.
"Российская Премьер-лига потеряла четыре позиции и теперь занимает 12-е место. В топ-50 рейтинга также находятся чемпионаты Украины (19-е место, 594 очка), Беларуси (36, 437), Азербайджана (37, 421), Молдавии (40, 405), Эстонии (45, 380). Самым слабым турниром признан чемпионат Сан-Томе и Принсипи", – добавила пресс-служба федерации.
Ранее IFFHS опубликовал рейтинг сильнейших футбольных клубов мира. Лучшим казахстанским клубом 2014 года был признан ФК "Астана", занимающий 135-е место. При этом в рейтинге чемпион Казахстана-2014 обошел такие клубы, как московский ЦСКА, римский "Лацио", турецкий "Галатасарай", итальянский "Милан" и французский "Марсель".