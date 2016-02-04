Впервые будем без плей-офф?



Обзор традиционно начнем с лидера отечественных дружин – столичного «Барыса», принимающего участие во втором по престижности клубном первенстве планеты (после заокеанской НХЛ) – Континентальной хоккейной лиге. После вчерашней игры в Сочи, которая завершилась с разгромным для нас счетом 2:6, команда из Астаны еще больше уменьшила шансы войти в число команд, которые после окончания регулярного чемпионата (его, кстати, вчера выиграл московский ЦСКА, став обладателем Кубка континента имени Виктора Тихонова) поборются в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. Причем если это произойдет, то «барсы» впервые в своей истории участия в КХЛ остановятся на предварительной стадии. Не стоит забывать о том, что этому не способствует и график выездных игр – нам еще предстоит сразиться с крайне неуступчивым на своей площадке рижским «Динамо», а далее последует вояж в Казань и Омск, где мы будем биться с такими грозными командами, как «Ак барс» и «Авангард».

Причин слабому выступлению «Барыса» в этом сезоне немало. Это и тренерская чехарда в начале сезона, и травмы, и зависимость от выступления первой легионерской пятерки, которая весь сезон в одиночку тащить команду, естественно, не может. Очень много вопросов вызывает форма именно казахстанских хоккеистов – они, конечно же, стараются, но вот класса явно не прибавляется. Есть немало возрастных игроков, а молодежи еще не доверяют полностью, да и не до экспериментов сейчас.

Не в последнюю очередь на выступлении флагмана нашего хоккея сказываются также мысли о грядущем чемпионате мира в Москве, где поставлена задача закрепиться в элите. И, возможно, это как-то влияет на тренерский состав команды, а также игроков, которые бьются за путевку в плей-офф. Но уже не раз и не два говорилось, что наша команда не может распыляться надвое. Поэтому все-таки, наверное, уже стоит задуматься о приоритетах.

Страсти по чемпионату мира

Тут стоит вспомнить, что планетарные первенства в хоккее в отличие от многих других видов спорта, в том числе и игровых, проводятся ежегодно, но от этого их статус в последнее время все больше стал «проседать». Международная федерация ищет пути выхода из этой ситуации, задумываясь о том, чтобы проводить это состязание раз в два года либо, как того потребовала НХЛ (пока самая могущественная лига), разбавлять его розыгрышем Кубка мира, причем только на территории Северной Америки. Канада и США – ведущие хоккейные державы, которые с долей скепсиса относятся к чемпионатам мира, но что тут говорить, если они порой позволяют себе шантаж в виде отказа лучших игроков от участия даже в олимпиадах. Может, и нам взять с них пример?»

А теперь спроецируем эту ситуацию на Казахстан. Наша сборная никогда не блистала на ледовых мундиалях (исключение – выступление на заре независимости в японском Нагано, где на Олимпийских играх мы вошли в число восьми лучших команд турнира), а в последние годы мы и вовсе привычно «барражируем» между первым и топ-дивизионами. Не думаю, а даже более чем уверен, что большинство жителей республики не страдают от того, что мы не выступаем в высшем дивизионе. Но вот делая ставку на первенство планеты, мы одновременно «подкашиваем» «Барыс» (фактически составляющий сборную), которому приходится ежегодно держать в уме два турнира и потому не усиливаться теми же россиянами, а делать ставку на одних и тех же казахстанских игроков, которые бы не закрепились в других командах. А, чувствуя это положение, они в некоторых играх просто не выкладываются по полной.

Да, гордиться сборной надо, но надо ею гордиться тогда, когда она достигнет успеха, а не будет выступать лишь в качестве статиста для ведущих хоккейных держав. Участвуя в элитном дивизионе, наша сборная в ближайшее время, увы, элитной не будет. И тут надо брать пример с той же Финляндии, которая шаг за шагом развивала хоккей (в том числе и благодаря советским специалистам) и лишь потом добилась успеха, став одним из признанных авторитетов. Мы же рискуем сегодня остаться у разбитого корыта в виде непопадания в плей-офф Кубка Гагарина, да и нет гарантии, что и в планетарном первенстве блеснем – если уж средние российские команды не одолеваем, то как будем играть против команд, в которых собраны лучшие из лучших?

Отсутствие конкуренции в стане нашей команды приводит к плачевным результатам. Так, может, стоит все-таки резко омолодить команду (причем у нынешнего тренера астанинцев Виктора Назарова есть очень хороший опыт работы именно с молодежью, в связи с чем его гарантированно надо будет «подписать» на несколько лет и не пугать увольнением за отсутствие результата) и попытаться в следующих нескольких сезонах построить новый «Барыс», а вместе с ним и сборную. Скажется ли это на интересе к ­команде? Настоящие болельщики, уверен, готовы ждать, тем более что прогрессировать по такой схеме будут именно казахстанцы. Есть и другой вариант.

Полноценный или скоротечный?

Это о турнирах. Скоротечным, как вы уже догадались, является именно чемпионат мира, а вот первенство КХЛ – это уже как минимум 60 матчей мирового уровня и несколько месяцев захватывающей интриги. Вполне возможно, что мы прыгнем выше головы на ЧМ и не опустимся в первый дивизион, но ценой этого, повторюсь, будет непопадание «хищников» в плей-офф. У нас появилось целое поколение юных хоккеистов, которые растут под влиянием именно участия столичного «Барыса» и карагандинской «Сарыарки» – Усть-Каменогорск с его «Торпедо» не берем в расчет, так как этот регион априори хоккейный – в международных лигах (об этом же говорит и зрительский интерес), а не выступления сборной на первенстве планеты. То же самое можно сказать и о набирающем авторитет национальном первенстве, где лидерами выступают Кокшетау, Атырау и Павлодар и где сейчас наблюдается настоящий бум среди мальчишек и девчонок, которые мечтают взять в руки клюшки и выйти на лед.

По этому сценарию для того, чтобы была сильной национальная команда, которая, повторимся, и держится за счет «Барыса», нам нужна еще одна команда в КХЛ. И база для этого теперь уже есть в виде ледового дворца в Алматы, который вводят в строй в преддверии Универсиады. Конечно же, жаль родину казахстанского хоккея – Усть-Каменогорск, но объективно в коммерческую лигу, коей является КХЛ, этот город, имеющий самые славные традиции, в ближайшие годы не пустят, так же как и Караганду, несмотря на существующую базу и выигрыш второго по значению трофея после КХЛ – Кубка Братины в ВХЛ. Об этом не раз заявляли российские спортивные аналитики, которым в первую очередь, с точки зрения бизнес-проектов, выгоден именно крупнейший город Казахстана.

Статус международной лиги заставляет их даже задумываться о том, чтобы убрать и российские города из этого проекта, не соответствующие стандартам (например, Новокузнецк, Ханты-Мансийск и Подольск), что уж тут говорить про наши.

Подарите дерби

А какое противостояние могут подарить Астана и Алматы не только для казахстанского хоккея, но и для всего КХЛ! Со временем игра клубов из этих городов вполне могла бы стать в ранг райвалри (принципиальнейшее региональное дерби), как, например, у канадских Торонто и Монреаля в НХЛ – легендарное противостояние, длящееся уже более века. Кстати, в рамках ВХЛ у нас уже есть свое казахстанское дерби между Усть-Каменогорском и Карагандой, и стоит подумать, а не провести ли один из их матчей на открытом стадионе, как это делается в «русской классике» и в НХЛ.

Возьмем, к примеру, тот же Китай, который, как ожидается, уже в следующем сезоне вступит в КХЛ. У них нет нормальных игроков, но есть амбиции. В скором времени здесь откроются несколько лиг, в том числе и детских, где изначально упор будет сделан не только на массовость, но и уровень мастерства. А на фоне этого гиганта, а также всевозрастающего интереса у Японии и Южной Кореи, мы рискуем потерять лидерство и на Азиатском континенте. Здесь же можно еще раз привести в пример становление этой игры в Финляндии, а также стремительно прогрессирующую в последние годы Швейцарию, которая уже ворвалась в элиту.

Кстати, в отличие от многострадального футбола, именно в хоккее мы можем ожидать быстрого скачка. И это даже согласуется с Планом нации по вхождению в число самых высокоразвитых стран мира, где развитие именно этого – в чем-то элитарного вида спорта – является показателем их успешности. Ведь спорт неотделим сейчас, к счастью или сожалению, от большой политики, а тем более и от большой экономики.

Возможно, что мы такое пристальное внимание уделяем нынешнему выступлению на чемпионате мира в Москве и исходя из такого расчета, что одно из будущих первенств планет доверят проводить в нашей стране, которая уже в ближайшее время будет иметь два ледовых суперстадиона по меркам Европы и Азии (повторимся: один уже действующий в Астане, а второй на стадии завершения в Алматы). Мы, конечно же, очень любим различные мировые форумы, в том числе и в спорте, но в условиях мирового кризиса приходит отрезвление, что можно, а порой и нужно отказываться от некоторых амбиций во благо развития национальных проектов. То же касается и хоккея с шайбой. Здесь аналогию можно провести с бенди (хоккей с мячом) – в Алматы провели очень успешный чемпионат в 2012 году, но он так и не послужил его возрождению.

Выстроенная вертикаль

Сегодняшняя выстроенная вертикаль в виде первенств Молодежной хоккейной лиги, национального первенства, Высшей хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги начинает действовать. И сложившийся паритет важно только усиливать. Нам нужен сильный местный чемпионат. В этом сезоне первенство республики пополнил петропавловский «Кулагер». В перспективе могли бы присоединиться команды из Шымкента (здесь есть ледовый дворец), а также Кызылорда и Актау – здесь ледовые дворцы однозначно появятся. Есть потенциал и у других городов. Могли бы мы пригласить к себе – благо, что наш чемпионат изначально был назван открытым, а значит, в нем могут принимать участие и дружины из соседних государств, – для апробации и клуб из Кыргызстана (на базе их сборной). При этом соседям могла бы помочь и международная федерация хоккея, а такие программы у нее, насколько мне известно, есть.

Исполняя эти планы, мы и могли бы уже задуматься об амбициях на международной арене для сборной. Причем не только мужской, но и женской. Кто не знает, у нас есть полноценное первенство и среди девушек, и лучшие из них вполне могли бы выступать в России, где с этого сезона действует Женская хоккейная лига, которая ориентируется на КХЛ) в том числе и участие в Олимпийских играх. Для тех же, кто ратует о первостепенности чемпионатов мира, отвечу. Даже в наших ведущих видах спорта – боксе и тяжелой атлетике – наблюдается такая тенденция, что приоритет в состязаниях отдаются олимпиадам, а не первенствам планеты, которые во многом нам нужны лишь для завоевания лицензий. А может, так и правильно? Ведь настоящие звезды спорта сейчас лишь те, кто выигрывает либо профессио­нальные турниры, либо главные старты четырехлетия.

Немного результатов

Но... вернемся непосредственно к хоккею. Рассуждать можно много, а вот игры, тем не менее, идут своим чередом. Итак, судя по таблицам, в том же КХЛ у столичного «Барыса» все еще остаются шансы на плей-офф. Сейчас многое зависит не только от нашей ­команды, но и от нижнекамского «Нефтехимика», который также стремится запрыгнуть в уходящий поезд.

В первенстве ВХЛ «Сарыарка» и «Торпедо» и вовсе могут побороться за главный трофей лиги. В МХЛ «Снежным барсам» предстоит провести еще целых семь матчей, насколько они справятся с грузом ответственности – будет видно уже совсем скоро. Ну и, наконец, в чемпионате Казахстана определены восемь команд, которые разыграют звание чемпионов, ведь здесь досрочно отсеялись два явных аутсайдера национального первенства – восточноказахстанское ШКО и столичная «Астана»