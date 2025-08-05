Чемпионат мира по қазақ күресі среди военнослужащих пройдет в Астане

Спорт
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Ожидается участие представителей порядка 40 стран

Фото: акимат Астаны

С 14 по 15 августа столица Казахстана станет ареной исторического события — здесь впервые пройдет чемпионат мира по «қазақ күресі» среди военнослужащих под эгидой Международного совета военного спорта (CISM) — одной из крупнейших междисциплинарных спортивных организаций в мире, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Чемпионат пройдет при поддержке столичного акимата и организован Спортивным комитетом Министерства обороны – Центральным спортивным клубом армии совместно с Министерством туризма и спорта. Ожидается участие представителей порядка 40 стран, что подтверждает растущую популярность национального вида спорта на международной арене.

Чемпионат станет важным шагом в развитии и продвижении «қазақ күресі» на мировой спортивной карте. Место проведения: Спортивный легкоатлетический комплекс «Qazaqstan», проспект Туран, 59.

#Астана #соревнование

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