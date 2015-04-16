Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет не в Казахстане

В марте стало известно, что ФИФА начнет принимать заявки на проведение чемпионата мира-2026 в течение 2015 года. Победитель заявочной кампании будет объявлен на конгрессе ФИФА в мае 2017 года, сообщает Kazpravda.kz
"Чемпионат мира в 2026 году будет проходить в Африке", – сказал Блаттер, чьи слова приводит A Bola со ссылкой на египетский телеканал Nil Sports.
Ранее намерения подать заявку на проведение мирового первенства озвучили Казахстан, Китай, Мексика и Канада. В сентябре 2014 года президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америк и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и вице-президент ФИФА Джеффри Уэбб заявил, что чемпионат мира в 2026 году может принять одна из стран КОНКАКАФ.
Африканская страна только однажды принимала чемпионат мира: в 2010 году турнир прошел в ЮАР.