​Чемпионат назвал лучших

Для Кокшетау водное поло – совершенно новый вид спорта, чуть более года назад здесь была впервые открыта секция юных ватерполистов. Как всегда это бывает, вначале было немало труднос­тей. Но благодаря поддержке акимата области и спонсоров из ТОО «Алуа-Строй» и ТОО «Азия Агрохим» этот красивый вид спорта стал активно развиваться в северном регионе, и теперь уже две команды юных кокшетауских ватерполистов представляют город на чемпио­нате республики.