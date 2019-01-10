Чемпионат по лыжному спорту прошел среди десантников

В Сарыозекском гарнизоне завершился чемпионат Десантно-штурмовых войск по лыжному спорту, включающий в себя два вида соревнований: эстафету на 5 километров и марш-бросок на 10 километров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДШВ.
Соревнования проходили на армейских лыжах и в военной форме одежды. Примечательно, что наравне с мужчинами-десантниками, в забеге участвовали и девушки. Всего в лыжной гонке принимало участие 10 команд из Алматинского, Капчагайского, Сарыозекского, Талдыкорганского, Жаркентского гарнизонов.
"Десантник – это универсальный солдат. Он должен уметь все: совершать прыжки с парашютом, уметь маскироваться в лесу, владеть основами армейского рукопашного боя. Что касается лыжной подготовки, то это обязательная дисциплина боевой подготовки в Десантно-штурмовых войсках. В военное время, когда десант выброшен за линией фронта, самое надежное средство передвижения зимой – это лыжи. Им не нужно топлива, в несколько раз увеличивается скорость передвижения, а на специальных санях лыжник может вести за собой практически такой же груз, что и за плечами", - рассказал начальник отдела физической подготовки и спорта Десантно-штурмовых войск подполковник Андрей Кузнецов.
Кроме того, по словам офицера, занятия по лыжной подготовке направлены на формирование и совершенствование двигательных и военно-прикладных навыков в передвижении с лыжами и на лыжах, развитие выносливости, воспитание волевых качеств на фоне больших физических нагрузок.
По итогам соревнований общекомандную победу одержала войсковая часть 18404 Талдыкорганского гарнизона, на втором месте с небольшим отрывом - команда войсковой части 12740 , а на бронзовом пьедестале - команда войсковой части 29108 Сарыозекского гарнизона.
Победители примут участие в чемпионате Вооруженных сил республики.
Соревнования проходили на армейских лыжах и в военной форме одежды. Примечательно, что наравне с мужчинами-десантниками, в забеге участвовали и девушки. Всего в лыжной гонке принимало участие 10 команд из Алматинского, Капчагайского, Сарыозекского, Талдыкорганского, Жаркентского гарнизонов.
"Десантник – это универсальный солдат. Он должен уметь все: совершать прыжки с парашютом, уметь маскироваться в лесу, владеть основами армейского рукопашного боя. Что касается лыжной подготовки, то это обязательная дисциплина боевой подготовки в Десантно-штурмовых войсках. В военное время, когда десант выброшен за линией фронта, самое надежное средство передвижения зимой – это лыжи. Им не нужно топлива, в несколько раз увеличивается скорость передвижения, а на специальных санях лыжник может вести за собой практически такой же груз, что и за плечами", - рассказал начальник отдела физической подготовки и спорта Десантно-штурмовых войск подполковник Андрей Кузнецов.
Кроме того, по словам офицера, занятия по лыжной подготовке направлены на формирование и совершенствование двигательных и военно-прикладных навыков в передвижении с лыжами и на лыжах, развитие выносливости, воспитание волевых качеств на фоне больших физических нагрузок.
По итогам соревнований общекомандную победу одержала войсковая часть 18404 Талдыкорганского гарнизона, на втором месте с небольшим отрывом - команда войсковой части 12740 , а на бронзовом пьедестале - команда войсковой части 29108 Сарыозекского гарнизона.
Победители примут участие в чемпионате Вооруженных сил республики.