Чемпионат страны по стрельбе из лука среди юниоров пройдет в Астане

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Аманжолова Айман
[email protected]

7-8 мая 2023 года в Астане при поддержке Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, Национальной спортивной ассоциации РК, акимата города состоится чемпионат страны по традиционной стрельбе из лука среди юношей, сообщает официальный сайт столичного акимата.

 

фото с сайта акимата Астаны

Организаторы чемпионата – национальная спортивная ассоциация РК, Республиканская федерация традиционной стрельбы из лука «Sadaq Aty».

Ожидается, что в чемпионате примут участие около 150 стрелков со всего Казахстана. В турнире будут участвовать девочки и мальчики в возрасте 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет.

Соревнования проводятся на основе трех разных целей. Это мишень Пута (5 попыток из 5 пуль), среднеазиатская мишень (5 попыток из 5 пуль) и мишень Жамбы (3 возможности из 5 пуль). В зависимости от возраста расстояние между каждой целью разное. А именно:
7-9 лет – 10 метров (мальчики и девочки отдельно)
10-12 лет – 15 метров (мальчики и девочки отдельно)
13-15 лет – 20 метров (мальчики и девочки отдельно)
16-18 лет – 25 метров (мальчики и девочки отдельно)

Победители будут награждены медалями, дипломами.

Мероприятие будет организовано в комплексе «KazTuran Sport».

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