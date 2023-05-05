Чемпионат страны по стрельбе из лука среди юниоров пройдет в Астане

7-8 мая 2023 года в Астане при поддержке Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, Национальной спортивной ассоциации РК, акимата города состоится чемпионат страны по традиционной стрельбе из лука среди юношей, сообщает официальный сайт столичного акимата.

фото с сайта акимата Астаны

Организаторы чемпионата – национальная спортивная ассоциация РК, Республиканская федерация традиционной стрельбы из лука «Sadaq Aty».



Ожидается, что в чемпионате примут участие около 150 стрелков со всего Казахстана. В турнире будут участвовать девочки и мальчики в возрасте 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет.

Соревнования проводятся на основе трех разных целей. Это мишень Пута (5 попыток из 5 пуль), среднеазиатская мишень (5 попыток из 5 пуль) и мишень Жамбы (3 возможности из 5 пуль). В зависимости от возраста расстояние между каждой целью разное. А именно:

7-9 лет – 10 метров (мальчики и девочки отдельно)

10-12 лет – 15 метров (мальчики и девочки отдельно)

13-15 лет – 20 метров (мальчики и девочки отдельно)

16-18 лет – 25 метров (мальчики и девочки отдельно)



Победители будут награждены медалями, дипломами.



Мероприятие будет организовано в комплексе «KazTuran Sport».